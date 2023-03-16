«فوكس نيوز» تكشف إخفاقات بايدن واستراتيجيته للفوز في انتخابات 2024

كشفت الشبكة الأمريكية فوكس نيوز، عن خطة واستراتيجية الرئيس الأمريكي جو بايدن من أجل الفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في عام 2024، معتبرة أن قد يواجه أيضا سلسلة من الإخفاقات.

- إخفاقات بايدن

ووفقا لفوكس نيوز، فالرئيس يواجه العديد من الأخفاقات،ـ فهو على سبيل المثال، لا يطرد أيا من الأيديولوجيين غير الأكفاء في حكومته فهو لم يقم بإقالة وزيرة الخزانة جانيت يلين ، الخبيرة الاقتصادية والتي فشلت في مواجهة التضخم فضلا عن أزمة بنك وادي السيلكون.

كما أبقى بايدن على جينيفر جرانهولم وزيرة الطاقة، على الرغم من أنها أشادت مؤخرًا بالصين أسوأ ملوث على هذا الكوكب.

- استراتيجية بايدن للفوز في 2024

وقالت فوكس نيوز، أن بايدن قام بوضع استراتيجية للفوز في انتخابات 2024، منها الإقناع الأمريكيين بأنه ليس مسؤولاً عن الجرائم المتصاعدة والتي ظهرت باعتبارها مصدر القلق الأول للناخبين.

كما يتعين على بايدن إقناع الأمريكيين بأنه لا توجد أزمة على الحدود، وإذا لم يوافقوا فعليهم إثبات عدم مسؤوليته، كما يجب أن يُظهر للأمريكيين أن لديه خطة للتغلب على التضخم وأن "خطته الاقتصادية تعمل".

كما يجب أن يشير إلى أنه وسطي كما زعم في عام 2020، على الرغم من مساعيه الشاملة من أجل "الإنصاف" ، والهجمات المستمرة على الأعمال التجارية ، والحرب الغنية والمكلفة على الوقود الأحفوري، وأخيرًا بشكل حاسم ، يجب أن يثبت أنه ليس كبيرًا في السن بحيث لا يستطيع الترشح مرة أخرى.

وقالت "فوكس نيوز"، هذه تحديات هائلة إن الحد من تفشي الجريمة وإغلاق الحدود سيثير غضب التقدميين الذين سيحتاج إلى أصواتهم في عام 2024، كما لن يستطيع أن يقنع الأمريكيين بأن فواتير مشترياتهم تنخفض عندما ترتفع بالفعل، وخاصة بعد إخفاقات البنوك الأخيرة وتقارير التضخم التي لا تزال مرتفعة، إن إقناع الأمريكيين بأن خطته الاقتصادية تسير على الطريق الصحيح سوف يتطلب سحرا.