الخميس 16 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

700 مليون دولار استثمارات جديدة لـ«هتشيسون بورتس» فى ميناءى العين السخنة والإسكندرية

ميناء العين السخنة
ميناء العين السخنة

قالت هتشيسون بورتس، وحدة الموانئ التابعة لشركة سي. كيه هتشيسون هولدنجز، إنها ستستثمر نحو 700 مليون دولار بميناءين في مصر، ليرتفع إجمالي حجم استثمارات سي. كيه هتشيسون هولدنجز في البلاد إلى أكثر من 1.5 مليار دولار.

ويشمل الاستثمار تطوير محطة حاويات جديدة في ميناء العين السخنة بسعة 1.7 مليون حاوية مكافئة. وستستثمر موانئ هوتشيسون أيضًا في تطوير B100، وهي محطة حاويات جديدة في ميناء الإسكندرية، والتي ستكون بمثابة بوابة للسوق المصرية، وفقًا لبيان للشركة نقله موقع "سي ترايد".

وقالت الشركة، في بيان، إن "إجمالي الاستثمار في المشروعين يبلغ حوالي 700 مليون دولار، وبذلك يصل إجمالي استثمارات شركة Hutchison Ports في مصر إلى أكثر من 1.5 مليار دولار، ويمهد أساسًا متينًا لاستراتيجية الشركة لتوسيع شبكتها وتعزيز قدراتها في الأسواق الناشئة".

وستوفر محطة الحاويات الجديدة في السخنة دفعة كبيرة للتجارة البحرية لمصر، حيث تتمتع بموقع استراتيجي على البحر الأحمر، وتوفر وصولًا مباشرًا إلى طرق الشحن الرئيسية. 

من ناحية أخرى، ستوفر محطة الحاويات B100 بوابة جديدة لميناء الإسكندرية، الذي يعد أحد أكبر الموانئ في البحر الأبيض المتوسط ​​ومركزًا رئيسيًا للتجارة بين أوروبا وآسيا وإفريقيا.

وتتمتع Hutchison Ports بسجل حافل من الاستثمار في الأسواق الناشئة، والالتزام بالعمل عن كثب مع الشركاء وأصحاب المصلحة المحليين لدفع النمو والتنمية المستدامين. 

وستعمل مرافق المحطة الجديدة على توسيع شبكتها إلى 52 ميناء في 25 دولة عبر آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا والأمريكتين وأستراليا. 

وقبل إعلان هوتشيسون، حددت مصر تطوير الموانئ كمجال رئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث من المتوقع أن ترتفع السعة على الصعيد الوطني من أقل بقليل من 10 ملايين حاوية نمطية في عام 2022 إلى ما يقرب من 19 مليون حاوية نمطية في عام 2024.

في عام 2020، وقعت موانئ هوتشيسون اتفاقية مع البحرية المصرية لتطوير محطة حاويات بقيمة 730 مليون دولار و2 مليون حاوية مكافئة في شبه جزيرة أبوقير بالقرب من الإسكندرية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

وزير المالية السعودى: مصر لديها ما يتطلب لتكون دولة اقتصادية عظيمة

إصابة 4 فى انقلاب تروسيكل بمدينة أخميم الجديدة بسوهاج

700 مليون دولار استثمارات جديدة لـ«هتشيسون بورتس» فى ميناءى العين السخنة والإسكندرية

إخماد حريق داخل شقة فى أوسيم

مصرع سيدة صدمتها سيارة فى مدينة بدر

انتهاء تدريب معلمي «الـ30 ألف معلم» غدا.. واستلام العمل منتصف الأسبوع المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

ماجد حبته

قلعة صناعية جديدة

خالد عكاشة

صدمة سيليكون فالى.. ماذا جرى وما المنتظر؟

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

لواء. محسن الفحام

القاعدة وزعيمها الجديد

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «4»

جلال حمام

وادى السيليكون ضحية الفيدرالى الأمريكى

صفوت البياضي

مفهوم الأزمات فى العلاقات الدولية

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

«عملية مجيدو».. هل تسلل عنصر من حزب الله إلى داخل إسرائيل؟

زيارة إلى إيطاليا ثم ألمانيا.. ماذا يريد بنيامين نتنياهو من أوروبا؟

نتنياهو يقرر اختصار زيارته إلى ألمانيا بعد مشاورات حول «الأمن القومى»