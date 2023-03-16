700 مليون دولار استثمارات جديدة لـ«هتشيسون بورتس» فى ميناءى العين السخنة والإسكندرية

قالت هتشيسون بورتس، وحدة الموانئ التابعة لشركة سي. كيه هتشيسون هولدنجز، إنها ستستثمر نحو 700 مليون دولار بميناءين في مصر، ليرتفع إجمالي حجم استثمارات سي. كيه هتشيسون هولدنجز في البلاد إلى أكثر من 1.5 مليار دولار.

ويشمل الاستثمار تطوير محطة حاويات جديدة في ميناء العين السخنة بسعة 1.7 مليون حاوية مكافئة. وستستثمر موانئ هوتشيسون أيضًا في تطوير B100، وهي محطة حاويات جديدة في ميناء الإسكندرية، والتي ستكون بمثابة بوابة للسوق المصرية، وفقًا لبيان للشركة نقله موقع "سي ترايد".

وقالت الشركة، في بيان، إن "إجمالي الاستثمار في المشروعين يبلغ حوالي 700 مليون دولار، وبذلك يصل إجمالي استثمارات شركة Hutchison Ports في مصر إلى أكثر من 1.5 مليار دولار، ويمهد أساسًا متينًا لاستراتيجية الشركة لتوسيع شبكتها وتعزيز قدراتها في الأسواق الناشئة".

وستوفر محطة الحاويات الجديدة في السخنة دفعة كبيرة للتجارة البحرية لمصر، حيث تتمتع بموقع استراتيجي على البحر الأحمر، وتوفر وصولًا مباشرًا إلى طرق الشحن الرئيسية.

من ناحية أخرى، ستوفر محطة الحاويات B100 بوابة جديدة لميناء الإسكندرية، الذي يعد أحد أكبر الموانئ في البحر الأبيض المتوسط ​​ومركزًا رئيسيًا للتجارة بين أوروبا وآسيا وإفريقيا.

وتتمتع Hutchison Ports بسجل حافل من الاستثمار في الأسواق الناشئة، والالتزام بالعمل عن كثب مع الشركاء وأصحاب المصلحة المحليين لدفع النمو والتنمية المستدامين.

وستعمل مرافق المحطة الجديدة على توسيع شبكتها إلى 52 ميناء في 25 دولة عبر آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا والأمريكتين وأستراليا.

وقبل إعلان هوتشيسون، حددت مصر تطوير الموانئ كمجال رئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث من المتوقع أن ترتفع السعة على الصعيد الوطني من أقل بقليل من 10 ملايين حاوية نمطية في عام 2022 إلى ما يقرب من 19 مليون حاوية نمطية في عام 2024.

في عام 2020، وقعت موانئ هوتشيسون اتفاقية مع البحرية المصرية لتطوير محطة حاويات بقيمة 730 مليون دولار و2 مليون حاوية مكافئة في شبه جزيرة أبوقير بالقرب من الإسكندرية.