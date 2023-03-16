الخميس 16 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

برامج «المتحدة» الدينية.. جرعة إيمانية مكثّفة فى رمضان

المتحدة
المتحدة

تحرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تقديم محتوى إعلامي مميز بشكل دائم وخلال الموسم الرمضاني بشكل خاص، حيث تراعي الجانب الإيماني والروحاني.

وخلال شهر رمضان، والذي يبدأ خلال أسبوع، تقدم «المتحدة» لجمهورها وجبة إيمانية روحانية مميزة على مدار اليوم يقدمها نخبة من علماء الدين لمختلف الفئات العمرية.

وتقدم الشركة المتحدة، عبر قنواتها المختلفة، مجموعة من البرامج منها برنامج «رميم» للداعية مصطفى حسني، «لعلهم يفقهون» للشيخ خالد الجندي والشيخ رمضان عبدالمعز، و«مصر دولة التلاوة» للدكتور علي جمعة، تقديم الإعلامي عمرو خليل.

وتقدم قنوات المتحدة عددًا من التغطيات بالإضافة إلى بث صلاة الفجر والتراويح عبر قنواتها خلال الشهر الكريم.

وقررت شبكة تليفزيون «الحياة» نقل شعائر صلاة العشاء والتراويح يوميًا خلال شهر رمضان من داخل مسجد الإمام الحسين بالقاهرة.

ومن المقرر أن تنقل «الحياة» شعائر صلاة العشاء والتراويح على مدار الشهر الكريم بصوت كبار القراء والأئمة، وستوفر جميع الإمكانيات من أجل الخروج بشكل مشرف للبث التليفزيوني على غرار الفعاليات المباشرة التي نقلتها شبكة تليفزيون «الحياة» خلال الفترة الماضية وحققت نجاحًا كبيرًا.

يأتي ذلك في إطار احتفاء شبكة تليفزيون «الحياة» بشهر رمضان المبارك، وضمن مجموعة من التغطيات والبرامج والمسلسلات المقرر عرضها على شاشتها خلال الشهر الكريم.

ومن المقرر أن تقدم شبكة تليفزيون «الحياة» فعاليات لعدد من أهم المنشدين والمبتهلين خلال فترة المساء وقبل السحور من خلال ابتهالات وأنشودات.

المتحدة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية محتوى إعلامي مميز صلاة الفجر شبكة تليفزيون الحياة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

اليوم.. الحكم على متهم في «اقتحام مركز شرطة أطفيح»

مصرع توأم غرقا فى ترعة بسوهاج

حملات مرورية بمحاور القاهرة الكبري لضبط المخالفين

اليوم.. الحكم على عاطل واثنين آخرين قتلوا إمام وخطيب مسجد بالقليوبية

برامج «المتحدة» الدينية.. جرعة إيمانية مكثّفة فى رمضان

انتهاء تدريب معلمي «الـ30 ألف معلم» غدا.. واستلام العمل منتصف الأسبوع المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

ماجد حبته

قلعة صناعية جديدة

خالد عكاشة

صدمة سيليكون فالى.. ماذا جرى وما المنتظر؟

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

لواء. محسن الفحام

القاعدة وزعيمها الجديد

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «4»

جلال حمام

وادى السيليكون ضحية الفيدرالى الأمريكى

صفوت البياضي

مفهوم الأزمات فى العلاقات الدولية

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

«عملية مجيدو».. هل تسلل عنصر من حزب الله إلى داخل إسرائيل؟

زيارة إلى إيطاليا ثم ألمانيا.. ماذا يريد بنيامين نتنياهو من أوروبا؟

نتنياهو يقرر اختصار زيارته إلى ألمانيا بعد مشاورات حول «الأمن القومى»