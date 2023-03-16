برامج «المتحدة» الدينية.. جرعة إيمانية مكثّفة فى رمضان

تحرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تقديم محتوى إعلامي مميز بشكل دائم وخلال الموسم الرمضاني بشكل خاص، حيث تراعي الجانب الإيماني والروحاني.

وخلال شهر رمضان، والذي يبدأ خلال أسبوع، تقدم «المتحدة» لجمهورها وجبة إيمانية روحانية مميزة على مدار اليوم يقدمها نخبة من علماء الدين لمختلف الفئات العمرية.

وتقدم الشركة المتحدة، عبر قنواتها المختلفة، مجموعة من البرامج منها برنامج «رميم» للداعية مصطفى حسني، «لعلهم يفقهون» للشيخ خالد الجندي والشيخ رمضان عبدالمعز، و«مصر دولة التلاوة» للدكتور علي جمعة، تقديم الإعلامي عمرو خليل.

وتقدم قنوات المتحدة عددًا من التغطيات بالإضافة إلى بث صلاة الفجر والتراويح عبر قنواتها خلال الشهر الكريم.

وقررت شبكة تليفزيون «الحياة» نقل شعائر صلاة العشاء والتراويح يوميًا خلال شهر رمضان من داخل مسجد الإمام الحسين بالقاهرة.

ومن المقرر أن تنقل «الحياة» شعائر صلاة العشاء والتراويح على مدار الشهر الكريم بصوت كبار القراء والأئمة، وستوفر جميع الإمكانيات من أجل الخروج بشكل مشرف للبث التليفزيوني على غرار الفعاليات المباشرة التي نقلتها شبكة تليفزيون «الحياة» خلال الفترة الماضية وحققت نجاحًا كبيرًا.

يأتي ذلك في إطار احتفاء شبكة تليفزيون «الحياة» بشهر رمضان المبارك، وضمن مجموعة من التغطيات والبرامج والمسلسلات المقرر عرضها على شاشتها خلال الشهر الكريم.

ومن المقرر أن تقدم شبكة تليفزيون «الحياة» فعاليات لعدد من أهم المنشدين والمبتهلين خلال فترة المساء وقبل السحور من خلال ابتهالات وأنشودات.