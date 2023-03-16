الخميس 16 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع توأم غرقا فى ترعة بسوهاج

غرق توأم
غرق توأم

لقى توأم مصرعهما، غرقًا، بإحدى الترع بناحية قرية إدفا دائرة مركز شرطة سوهاج،  وذلك أثناء عبورهما مستقلين دراجة. 

تم الدفع بقوات الإنقاذ النهرى التي انتقلت إلى مكان الحادث، وتم انتشال الجثتين ونقلهما للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بدفن الجثتين عقب توقيع الكشف الطبي عليهما بمعرفة مفتش الصحة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد غرق طفلين توأم بإحدى الترع بناحية قرية إدفا دائرة مركز شرطة سوهاج، وتم انتشال الجثتين بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى، وتخاذ الإجراءات اللازمة.

كشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، والعقيد مفتش مباحث مركز شرطة سوهاج ورئيس وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج، غرق طفلين توأم بترعة الحويتي دائرة مركز سوهاج، تم انتشال الجثتين بمعرفة وحدة الإنقاذ النهري.

وباستجواب والدهما، أفاد بأنه أثناء استقلال نجليه دراجتهما الهوائية بذات الناحية اختل توازنهما وسقطا بالترعة المشار إليها مما نتج عنه غرقهما ووفاتهما، تم توقيع الكشف الطبي على الجثتين بمعرفة مفتش الصحة وتم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

توأمان الترع مركز شرطة سوهاج اللواء مساعد الوزير مدير امن سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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