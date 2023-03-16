بيزنس إنسايدر: مشروع الهيدروجين الأخضر المصرى يعوض النقص فى العملة الأجنبية

قالت مجلة بيزنس إنسايدر أفريقيا، إن الصين ستقوم بإنشاء مشروع هيدروجين أخضر بقيمة 5.1 مليار دولار في مصر، وذلك من أجل تعويض النقص في العملة الأجنبية في مصر، حيث سيقوم المصنع الصيني تشاينا إنرجي بمحاولة تصدير الأمونيا إلى الأسواق الأوروبية.

مصنع هيدروجين أخضر

وقالت المجلة، إن المصنع الصيني أعلن إنشاء مصنع هيدروجين أخضر بتكلفة 5.1 مليار دولار في مصر وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع لمجلس الوزراء المصري بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، حضره رئيس شركة تشاينا إنرجي، سونغ هايليانغ.

وسيحاول المصنع تصدير الأمونيا إلى الأسواق الأوروبية في محاولة لتخفيف النقص المستمر في العملة الأجنبية في مصر.

وأعرب مدبولي عن استعداد بلاده لتقديم الحوافز المطلوبة لتنفيذ استثمارات الشركة الصينية في البنية التحتية لإنتاج الهيدروجين وتحلية المياه ، ورحب بهذه الخطوة.

وكانت شركة China Energy واحدة من العديد من الشركات المحلية والأجنبية التي وقعت مذكرات تفاهم لدراسة نمو إنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في نهاية عام 2022.

وتقول شركة China Energy أن المشروع سيتم تطويره على مرحلتين. وسيشمل مزرعة للرياح ، وحديقة للطاقة الشمسية ، ومنشأة لتحليل المياه ، ومنشأة لتخليق الأمونيا. وستكون قادرة على إنتاج 140 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا بمجرد الانتهاء من المرحلتين.

وأعلن رئيس مجلس الإدارة خلال الاجتماع أن شركة تشاينا إنرجي قد أنجزت بالفعل 10 مشروعات للطاقة في مصر. تعمل الشركة حاليًا في ربط كهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية: مشروع طاقة شمسية بقدرة 700 ميجاوات في كوم أمبو.

كما تدرس الشركة أيضًا القيام باستثمارات في استبدال خطوط الكهرباء ومنشآت تحلية المياه. وبحسب مدبولي، فإن الحكومة مستعدة لتقديم حزمة كبيرة من الحوافز، وستعمل الوزارات المختلفة معًا لدعم وتسريع إنجاز هذه المشاريع.