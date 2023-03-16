الخميس 16 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بيزنس إنسايدر: مشروع الهيدروجين الأخضر المصرى يعوض النقص فى العملة الأجنبية

الهيدروجين الأخضر
الهيدروجين الأخضر

قالت مجلة بيزنس إنسايدر أفريقيا، إن الصين ستقوم بإنشاء مشروع هيدروجين أخضر بقيمة 5.1 مليار دولار في مصر، وذلك من أجل تعويض النقص في العملة الأجنبية في مصر، حيث سيقوم المصنع الصيني تشاينا إنرجي بمحاولة  تصدير الأمونيا إلى الأسواق الأوروبية.

 مصنع هيدروجين أخضر

وقالت المجلة، إن المصنع الصيني  أعلن إنشاء مصنع هيدروجين أخضر بتكلفة 5.1 مليار دولار في مصر وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع لمجلس الوزراء المصري بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، حضره رئيس شركة تشاينا إنرجي، سونغ هايليانغ.

وسيحاول المصنع تصدير الأمونيا إلى الأسواق الأوروبية في محاولة لتخفيف النقص المستمر في العملة الأجنبية في مصر.

وأعرب مدبولي عن استعداد بلاده لتقديم الحوافز المطلوبة لتنفيذ استثمارات الشركة الصينية في البنية التحتية لإنتاج الهيدروجين وتحلية المياه ، ورحب بهذه الخطوة.

وكانت شركة China Energy واحدة من العديد من الشركات المحلية والأجنبية التي وقعت مذكرات تفاهم لدراسة نمو إنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في نهاية عام 2022.

وتقول شركة China Energy أن المشروع سيتم تطويره على مرحلتين. وسيشمل مزرعة للرياح ، وحديقة للطاقة الشمسية ، ومنشأة لتحليل المياه ، ومنشأة لتخليق الأمونيا. وستكون قادرة على إنتاج 140 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا بمجرد الانتهاء من المرحلتين.

وأعلن رئيس مجلس الإدارة خلال الاجتماع أن شركة تشاينا إنرجي قد أنجزت بالفعل 10 مشروعات للطاقة في مصر. تعمل الشركة حاليًا في ربط كهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية: مشروع طاقة شمسية بقدرة 700 ميجاوات في كوم أمبو.

كما تدرس الشركة أيضًا القيام باستثمارات في استبدال خطوط الكهرباء ومنشآت تحلية المياه. وبحسب مدبولي، فإن الحكومة مستعدة لتقديم حزمة كبيرة من الحوافز، وستعمل الوزارات المختلفة معًا لدعم وتسريع إنجاز هذه المشاريع.

 

هيدروجين أخضر مصنع هيدروجين أخضر الصين تعويض النقص العملة الاجنبية مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

انتهاء تدريب معلمي «الـ30 ألف معلم» غدا.. واستلام العمل منتصف الأسبوع المقبل

أسعار العملات الأجنبية فى مصر اليوم الخميس 16-3-2023

ارتفاع جديد لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الخميس 16-3-2023

دعاء وأذكار الصباح اليوم الخميس 16-3-2023

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 16-3-2023

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 16-3-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

ماجد حبته

قلعة صناعية جديدة

خالد عكاشة

صدمة سيليكون فالى.. ماذا جرى وما المنتظر؟

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

لواء. محسن الفحام

القاعدة وزعيمها الجديد

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «4»

جلال حمام

وادى السيليكون ضحية الفيدرالى الأمريكى

صفوت البياضي

مفهوم الأزمات فى العلاقات الدولية

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

«عملية مجيدو».. هل تسلل عنصر من حزب الله إلى داخل إسرائيل؟

زيارة إلى إيطاليا ثم ألمانيا.. ماذا يريد بنيامين نتنياهو من أوروبا؟

نتنياهو يقرر اختصار زيارته إلى ألمانيا بعد مشاورات حول «الأمن القومى»