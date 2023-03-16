الخميس 16 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«كاف» يعلن أفضل لاعب فى الجولة الرابعة بدورى أبطال أفريقيا

كاف
كاف

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، عن أفضل لاعب في مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ولعبت الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري الأبطال، على يومي 7 و11 من شهر مارس الجاري.

وكانت الجولة الرابعة قد شهدت خسارة الأهلي أمام صن داونز الجنوب أفريقي بخمسة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت الفريقين بجنوب أفريقيا.

والزمالك حقق أولى انتصاراته في دور المجموعات أمام الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

واختار الحساب الرسمي للكاف على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لاعب سيمبا التنزاني كلاتوس شاما أفضل لاعب في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكان شاما قاد سيمبا للفوز علي فايبزر الأوغندي بهدف دون رد، ويتواجد الفريق التنزاني في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة بدوري الأبطال برصيد 6 نقاط.

سيمبا يتواجد في المجموعة الثالثة، بجانب الرجاء المغربي وفايبرز الأوغندي وحوريا كوناكري الغيني.

كاف دورى ابطال افريقيا دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا الاهلى الزمالك سيمبا التنزاني

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