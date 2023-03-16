الخميس 16 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محلل سياسى: زيارة الرئيس السورى لروسيا تشير لتطور العلاقات الثنائية بين البلدين

بشار الأسد وبوتين
بشار الأسد وبوتين

علق أسامة دنورة، المحلل السياسي، على زيارة الرئيس السوري بشار الأسد لروسيا، مؤكدًا أن الرئيس السوري يسعى لوساطة الجانب الروسي مع تركيا.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي ياسر رشدي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الزيارة تثبت تطور مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين ودخولها مرحلة جديدة تبدو في الأفق؛ وذلك بسبب الوفد المرافق للرئيس السوري.

الوفد يؤكد على التعاون الاقتصادي بين البلدين

وأشار إلى أن هذا الوفد يثبت أن العلاقات بين البلدين خرجت من نطاق دولة كبرى تساعد دولة تتعرض لحروب، للحديث عن التعاون الاقتصادي بين البلدين، ومرحلة إعادة الإعمار.

وتابع، أن روسيا تلعب دور الوسيط في تقريب وجهات النظر، ولا تتدخل في الشأن الداخلي للبلاد أو فرض شروطها، مشيرًا إلى أن الخبراء الروس عندما قاموا بصياغة الدستور الروسي لتطبيقه في سوريا لم يلق ترحيبًا من السوريين ابتعد الروس واحترموا الدولة السورية وهذا سر علاقة روسيا وسوريا، على خلاف الولايات المتحدة التي تتخلى عن أصدقائها.

زيارة العلاقات الثنائية بشار الأسد روسيا التعاون الاقتصادى

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