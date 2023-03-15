الأربعاء 15 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«حماة الوطن»: استقدام 3 طائرات بحمولة 55 طن لحوم تشادية أسبوعيًا

طائرات بحمولة 55
طائرات بحمولة 55 طن لحوم تشادية

قال محمد الجمال، رئيس لجنة الإنتاج الحيواني بحزب حماة وطن، إن الحزب يعتزم طرح اللحوم التشادية داخل منافذه بسعر 145 جنيهًا للكيلو الواحد، معقبًا:"أنا باكل من اللحمة التشادية، وما شاء الله طيبة جدًا فوق ما المواطن يتخيل".

وأضاف"الجمال"  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي”، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية “صدى البلد”، أن شركة مصر للطيران من المقرر أن تساعد الحزب، على النزول باللحوم التشادية في منافذ تابعة للدولة، مؤكدًا أن الهدف الوحيد للحزب هو توفير اللحوم لكل مستهلك مصري، خاصة خلال شهر رمضان.

وأوضح أن الحزب يعمل وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفا أنه يستهدف استقدام 3 طائرات في الأسبوع محملة بـ55 طنًا لحوم تشادية، خلال شهر رمضان.

وأكد أن هيئة سلامة الغذاء،  اتخذت الإجراءات اللازمة قبل الإفراج عن الشحنة الأولى وطرحها بجميع محافظات الجمهورية، لافتاً إلى أن الهيئة لا تميز في تعاملها مع الجهات المختلفة.

كما أعرب عن رغبة الحزب  في زيادة كميات اللحوم المنقولة إلى مصر، معقبًا: "لو علينا نشيل الطائرات 150 طنًا، لكن حمولتها 55 طنًا فقط، وحصلنا على وعود بتوفير طائرات وطنية تحمل أوزانًا أكبر".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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