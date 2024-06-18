الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط مفتوح| نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات
نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

ننشر رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس (صنايع - تجارة - زراعة - فندقي)، حيث يرتفع البحث عن الخطوات اللازمة لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس سواء تخصص صنايع أو تخصص تجارة أو تخصص زراعة أو تخصص فندقي.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس صنايع تجارة زراعة فندقي 

ومن هذا الجانب، يمكن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس صنايع-تجارة-زراعة-فندقي من خلال الرابط التالي: اضغط هنــــــــــــــــا

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024


وعلى صعيد متصل، كشفت “وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني”، أن نتائج الدبلومات الفنية 2024، تعتمد رسميا، بعد إنهاء الإجراءات الخاصة بالتصحيح والمراجعات الكاملة للدرجات ورصد الدرجات، وتنشر نتائج طلاب الدبلومات الفنية، من جانب كل مديرية تعليمية، في الوقت الذي تحدده كما هو معتاد في السنوات السابقة، ومن ثم بعدها مباشرة يتم إدراج نتيجة الطلاب إلكترونيا، ويتوفر للجميع الاستعلام برقم الجلوس وذلك عبر لينك بوابة التعليم الفني بجميع محافظات مصر.


الرابط الرسمي لنتيجة الدبلومات الفنية 2024
https://fany.emis.gov.eg/ 

 

خطوات الاستعلام على نتيجة الدبلومات الفنية 2024


-الدخول على بوابة التعليم الفني

https://fany.emis.gov.eg/ 

-الصف الدراسي والفصل الدراسي.

-ادخال بيانات الطالب.

-ادخال رقم جلوس الطالب.

-تخصيص محافظة الإقامة.

-تدوين بيانات المدرسة المقيد بها الطالب.

-الضغط على كلمة استعلام.

-وأخيرا تظهر بعدها نتيجة الطالب/الطالبة في كافة المواد الدراسية والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

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