ذاكرة المكان والسينما.. فعاليات باب مصر فى مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة

يشارك موقع "باب مصر" الثقافي بمعرضين فنيين وندوة عن ذاكرة السينما والمكان، إضافة إلى عرض فيلم تسجيلي في النسخة الرابعة والعشرين لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، في الفترة من 17 وحتى 20 من شهر مارس الحالي.

قالت فاطمة فرج، مدير ومؤسس مؤسسة ولاد البلد، إنه في إطار اهتمام موقع "باب مصر" بتوثيق تراث المدينة وذاكرة السينما، أطلقنا من خلال الموقع الإلكتروني ومنصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، دعوة لشباب الفنانين التشكيليين بمشاركة فنانين معروفين، لتوثيق حديقتي الحيوان والأورمان تشكيليا، وتلقينا أعمالا رائعة، بشهادة لجنة التحكيم التي ضمت عماد أبوغازي، وزير الثقافة الأسبق، والفنان محمد عبلة، والدكتور علي سعيد، والفنان أحمد عزت، والفنان طارق مأمون، والمخرجة السينمائية هالة جلال، والكاتبة الصحفية لمياء راضي، وسيتم عرض كل اللوحات الفنية في معرضين، الأول بعنوان "ذاكرة السينما" والثاني "ذاكرة المكان".

ومن جانبه، أوضح محمد شعير، رئيس تحرير موقع باب مصر الإلكتروني، أن "باب مصر" يشارك أيضا بفيلم تسجيلي بعنوان "السر" للمخرج أبو الحسن عبد الستار، الذي خاض رحلة روحية إلى ضريح القطب الصوفي أبوالحسن الشاذلي، في أقصى جنوب مصر، سيتم عرضه في المهرجان، كما سيتم تقديم ندوة على هامش المهرجان، بعنوان "السينما.. ذاكرة مكان" في قصر ثقافة الإسماعيلية، بحضور المخرج أيمن مكرم، ومجيب الرحمن عامر، وتدير الندوة، الإعلامية منى سلمان.

جدير بالذكر أن موقع باب مصر الثقافي، افتتح في الرابع من شهر مارس، معرضا فنيا بعنوان "محطات" وهو معرض استعادي للفنان محمد عبلة، بالتعاون مع متحف الفنون الجميلة في الإسكندرية، وتحت رعاية قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، ويستمر حتى 18 من الشهر الحالي، فضلا عن عرض فيلم تسجيلي ولقاء مفتوح مع عبلة، استعرض فيه تجربته الفنية، كما نظم عددا من الورش التدريبية في حضور نخبة من رموز الثقافة والفنون.