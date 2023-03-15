الأربعاء 15 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الكشف على 5000 مواطن فى قافلة طبية لـ«مستقبل وطن» بالإسكندرية

قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية بالإسكندرية

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، برئاسة النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالمحافظة، قافلة طبية مجانية شاملة لأهالى المحافظة، اليوم الأربعاء، بعيادات السرايا بمنطقة سموحة، شرقي المحافظة، بإشراف نخبة متميزة من الأطباء المتخصصين، وذلك تحت إشراف أمانة الصحة والسكان، وأمانة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال النائب رزق راغب ضيف الله، إن القافلة ضمت عددًا من الأطباء المتميزين ومختلف التخصصات الطبية، وشهدت إقبالاً كبيرًا من المواطنين، وذلك انطلاقاً من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن.

وأكد أن القافلة تأتي في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية من خلال الفعاليات والمبادرات المجتمعية التى ينظمها الحزب فى جميع المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين.

من جانبه، قال النائب خالد شلبي، أمين التنظيم بالإسكندرية، إن الحزب وفر وسائل مواصلات لنقل كبار السن والمرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة من مختلف مناطق المحافظة إلى مقر القافلة، مشيدًا بجميع الأطباء المشاركين في القافلة التي امتدت نحو 10 ساعات من الساعة 11 صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وأشادت الدكتورة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، بالحضور الكثيف للمواطنين، مشيرة إلى توفير العلاج لكل الحالات في مختلف التخصصات بالمجان.

وقال الدكتور محمد جلال الغاوي، أمين الصحة والسكان بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، إن القافلة الطبية ضمت تخصصات الباطنة والأطفال والعظام والنساء والرمد، بالإضافة إلى إجراء التحاليل الطبية والعلاج بالمجان، كما تم تحويل عدد من الحالات التي تستدعي حالتها النقل إلى المستشفى، وتم الكشف على نحو 5000 مواطن في مختلف التخصصات التي تضمنتها القافلة.

وقال عبدالعزيز ياسين، أمين العلاقات العامة، إن شباب الحزب أظهروا حضورًا متميزًا في تنظيم القافلة، وشهدت القافلة حضورًا لافتًا لأغلب نواب الحزب وقياداته، وذلك لتقديم الخدمة المتميزة لأهالينا البسطاء الذين حضروا إلى القافلة من مختلف أنحاء المحافظة.

وأشارت سلوى عطية، أمينة ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى توفير 200 نظارة طبية بالمجان للمواطنين ولذوي الهمم، في حالة استدعت حالتهم تركيب نظارة، عقب إجراء الكشف المتخصص في عيادة الرمد.

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الكشف على 5000 مواطن قافلة طبية بالاسكندرية حزب مستقبل وطن توفير العلاج ذوى الاحتياجات الخاصة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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الكشف على 5000 مواطن في قافلة طبية لـ«مستقبل وطن» بالإسكندرية

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