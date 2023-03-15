تردد قنوات مسلسلات رمضان 2023 على نايل سات
يبحث الجمهور عن تردد قنوات مسلسلات رمضان 2023 لمتابعة مسلسلات رمضان 2023 التي من المقرر عرضها على عدد من القنوات التلفزيونية، تتنوع ما بين الأعمال الدرامية والكوميدية.
قنوات مسلسلات رمضان 2023
تردد قنوات مسلسلات رمضان 2023.. هناك عدد هائل من مسلسلات رمضان التي تم الإعلان عنها، وإليك أحدث تردد للقنوات، والتي تتنوع ما بين الأكشن والدراما والكوميدي، وغيرها.
يرصد «الدستور» في هذا التقرير، تردد قنوات مسلسلات رمضان 2023، والذي يبدأ فلكيا يوم الخميس الموافق 23 مارس الحالي، وبالأخص مع تزامنا البحث عن ترددات القنوات الخاص بعرض تلك المسلسلات الرمضانية، وجاء تردد تلك القنوات على النحو التالي.
ويزداد البحث في الآونة الأخيرة والساعات القليلة الماضية عبر محركات البحث بمختلفها عن تردد قنوات مسلسلات رمضان 2023.
تردد قنوات مسلسلات رمضان 2023
تردد قناة النهار
- القمر الصناعي: نايل سات
- على النايل سات: 11727
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
تردد قناة النهار اليوم
- القمر الصناعي: نايل سات
- 11488
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
تردد قناة النهار دراما
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11430
الاستقطاب: رأسي
معدل الترميز: 27500.
تردد قنوات الحياة
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 12437 أو 10891 أو 10892
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 5/6
تردد قناة TEN تن
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 11430
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 5/6
قناة القاهرة والناس
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 11430
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 3/4
تردد قناة صدى البلد دراما
- القمر الصناعي: نايل سات
- 11430
- الاستقطاب: رأسي
- معدل الترميز: 3/4
تردد قناة أون ONE
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 12379
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معدل تصحيح الخطأ: 3/4