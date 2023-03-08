مع الإعلان عن المسلسلات التي تدخل السباق الرمضاني زاد البحث عن مسلسلات رمضان 2023 على قناة دي إم سي وdmc دراما كي يتابعها المشاهدون خلال شهر رمضان.

مسلسلات رمضان 2023 على قناة دي إم سي وdmc دراما

نعرض خلال التقرير التالي مسلسلات رمضان 2023 على قناة دي إم سي وdmc دراما وتردداتهما حتى يمكنكم تنزيلها قبل موعد عرض هذه المسلسلات.



يمكنكم مشاهدة المسلسلات التالية على قناة DMC



جعفر العمدة



بطولة الفنان محمد رمضان وزينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، أحمد داش، فريدة سيف النصر، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدي –جوهر.

مسلسل سوق الكانتو



بطولة أمير كرارة ومي عزالدين، ومحمود البزاوي عبدالعزيز مخيون، وفتحي عبدالوهاب، سلوى عثمان وشيرين.

تدور أحداث المسلسل حول شاب مصري يناضل ضد الإنجليز، قاده هروبه لاختبار والعمل بسوق الكانتو بعد انتقامه لزملائه الذين ماتوا في حادثة كوبري عباس الشهيرة، ليبدأ هناك رحلة صعود يتحول فيها إلى أحد كبار السوق، ليقع في حب فتاة يونانية



مسلسل تحت الوصاية

المسلسل بطولة الفنانة منى زكي ونسرين أمين، ثراء جبيل، دياب، مها نصار، محمد عبد العظيم، خالد كمال، رشدي الشامي، وعدد كبير من الفنانين الآخرين.

تدور أحداثه حول شخصية امرأة تواجه صعوبات الحياة بمفردها بعد وفاة زوجها وتعمل بعد وفاة زوجها في مهنة الصيد وتواجه خلال عملها كثيرا من الأزمات، وتواجه أزمات مع أهل زوجها المتوفي.



مسلسل الصفارة

المسلسل بطولة أحمد أمين، إنعام سالوسة، محمود البزاوي، طه الدسوقي، آية سماحة، محمد الكمال، حاتم صلاح، محمد رضوان



تدور أحداثه عن البطل الذي يعود بالزمن إلى الوراء، حيث يقوم بسرقة صفارة توت عنخ آمون التي تعيده ثلاث دقائق إلى الماضي ليغير من حياته ما يشاء ويحاول تحقيق أحلامه، في إطار اجتماعي كوميدي.

مسلسل علاقة مشروعة



المسلسل بطولة ياسر جلال ،ومي عمر،الفنان مراد مكرم،و داليا مصطفى، وبسنت شوقي، وميمي جمال، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي.



مسلسل رسالة الإمام

من بطولة الفنان خالد النبوي، وأروى جودة، وأحمد الرافعي، وحمزة العيلي، ونضال الشافعي، وفرح بسيسو وخالد القيش.



تدور أحداثه حول آخر 6 سنوات من حياة الإمام الشافعي، والتي قضاها في مصر، وتأثره بالحضارة المصرية، والتي امتدت حتى يومنا



تردد قنوات dmc



التردد: 12092

رأسي

معامل تصويب الخطأ 5/6

معدل الترميز: 27500