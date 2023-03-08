مسلسلات رمضان 2023| قائمة البوسترات الكاملة لأبطال «حضرة العمدة»

طرحت مجموعة فنون مصر المنتجة للمسلسل الدرامي الجديد «حضرة العمدة» للنجمة روبي، والمقرر عرضه خلال أيام، مع انطلاق الماراثون الدرامي الرمضانى 2023، بوسترات دعائية لأبطال المسلسل بشكل منفرد، إضافة إلى البوسترات الجماعية وظهر كل من الفنانين المشاركين فى العمل بشكل جديد ومختلف يتناسب مع القصة الدرامية للعمل الذى ينتظره شريحة كبيرة من المجتمع خاصة أنه يشارك خلاله نخبة كبيرة من النجوم والفنانين الذى يصل عددهم إلى أكثر من 100 فنان بالإضافة إلى 35 من الموهوبين بين الوجوه الجديدة وخريجي معهد الفنون المسرحية.

وحرصت الجهة المنتجة، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على طرح بوستر خاص بكل فنان منفرد بالشخصية التى يظهر بها في العمل، فى إطار الحملة الترويجية للمسلسل، حيث تم عمل بوسترات لكل من النجوم روبي، سميحة أيوب، أحمد بدير، صلاح عبد الله، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، أحمد رزق، دينا، إدوارد، محمود عبد المغني، شادى مقار، بسمة، وفاء عامر، كريم عبد الخالق، إيهاب فهمي، نهلة سلامة، محمد الصاوي، صولا عمر، أشرف طلبة، حسام داغر؛ إضافة إلى البوسترات الجماعية التى تجمع نجوم العمل بأكمله، بالتزامن مع تصوير باقى أحداث المسلسل بقيادة المخرج عادل أديب.

قنوات عرض مسلسل «حضرة العمدة»

ومن المقرر أن يتم عرض المسلسل على مجموعة قنوات الحياة الفضائية، بشكل حصري، بالإضافة إلى عرضه عبر منصة Watch IT الرقمية على مدار أيام شهر رمضان المقبل.

تفاصيل وأحداث مسلسل «حضرة العمدة»

تدور أحداث مسلسل «حضرة العمدة» حول صفية عارف الفارس» والتى تجسدها النجمة روبي، التي تفوز بمنصب العمدة، فى إحدى القرى التى تحمل اسم «تل شبورة» وهى قرية رمزية، وتواجه «صفية» انقسام القرية بين مؤيد ومعارض لتولي سيدة شابة فى أوائل الأربعينات منصبا كان حكرا على الرجال، ومن ثم تتصاعد الأحداث لتواجه كل تحديات الواقع، ومن خلال المسلسل يتم مناقشة قضايا اجتماعية واقعية كثيرة وكيفية إيجاد حلول لها أبرزها ختان الإناث، والهجرة غير الشرعية، وغسيل الأموال، وتجارة المخدرات وغيرها.

صناع وأبطال مسلسل «حضرة العمدة»

ويشارك خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين الذى يصل عددهم لأكثر من 30 فنان وفنانة فى مقدمتهم روبي، وسميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي وأحمد رزق، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبد الله، ولطفى لبيب، وحسام داغر، وصولا عمر، وشيرى أشرف، وأحمد أبو زيد، وإياد عيد، ويضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الموسيقار شادى مؤنس، ويقوم بغناء التتر النجم مدحت صالح، وهو من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، والمسلسل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمخرج المنفذ محمد البساوي، ومن إخراج عادل أديب.