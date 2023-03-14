الأربعاء 15 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

dmc drama.. تردد قناة دي إم سي دراما على نايل سات 2023

قناة دي أم سي
قناة دي أم سي

تردد قناة دي إم سي دراما على نايل سات.. كشفت القناة المصرية عن عرض عديد من المسلسلات والبرامج، التي من شأنها جذب عشاق الدراما ومحبي مختلف العروض التليفزيونية، خلال شهر رمضان الكريم عبر شاشتها الفضائية.

 

ويبحث الكثير من المتابعين عن تردد قناة دي أم سي دراما على نايل سات، عبر محركات البحث المُختلفة، حيثُ تعتبر قناة DMC دراما واحدة من ضمن القنوات التي يتابعها الكثير من المشاهدين في مصر والدول العربية، بسبب عرض القناة مجموعة متنوعة من المسلسلات طوال العام، ويزداد مشاهدة القناة في شهر رمضان المبارك، لأن هذه القناة تقوم بعرض العديد من أفضل مسلسلات رمضان علي شاشتها وفي مواعيد مختلفة تتناسب مع جميع مشاهدي القناة.

تردد قناة دي إم سي دراما على نايل سات

ويمكن تحميل تردد قناة دي إم سي دراما على نايل سات بكل سهولة عن طريق الخطوات التالية:

يمكن استقبال إشارة القناة علي القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد التالي:-

  • التردد : 12092
  • الاستقطاب : رأسي
  • معدل الترميز : 27500
  • معامل تصحيح الخطأ : 5/6

 

طريقة ضبط تردد قناة دي إم سي دراما على نايل سات

تستطيع ضبط تردد القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك من خلال التالي:-

  • الضغط على زر القائمة الموجود في الريموت كنترول.
  • ثم اختيار التركيب وبعد ذلك اختيار إضافة قناة.
  • تحديد القمر الصناعي.
  • تكتب تردد القناة.
  • بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر البحث.
  • بعد تنزيل القناة اضغط علي زر الحفظ.

 

مسلسلات رمضان على  قناة دي إم سي دراما

وأعلنت قناة دي إم سي دراما عن عرض مجموعة متنوعة من مسسلات شهر رمضان وهي:-

  • مسلسل جعفر العمدة.
  • مسلسل تحت الوصاية.
  • مسلسل صفارة
  • مسلسل سوق الكانتو
  • مسلسل رسالة الإمام
  • مسلسل علاقة مشروعة.

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 دي إم سي دراما

دي إم سي دراما هي أحد القنوات المملوكة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهي متخصصة في عرض المسلسلات المصرية على شاشتها، إذ تعرض القناة أحدث المسلسلات يومياً، بالإضافة إلى مسلسلات الزمن الجميل.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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