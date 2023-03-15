الأربعاء 15 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات الأطفال في رمضان «المحمية» و«يحيي وكنوز».. تعرف على تفاصيلهم

بوستر
بوستر

أيام قليلة وينطلق الماراثون الرمضاني 2023، وهو الموسم الذي يشهد تواجد عمليين مهتمين بالأطفال يتناولون قصص من تاريخنا الفرعوني بالاضافة إلى قصص من واقعنا الحالي، تمت صناعتهم على أعلى مستوى من الجرافيك يتماشى مع التطور الموجود حاليًا في هذه النوعية من الأعمال المهتمة بالمقام الأول بالأطفال.

مسلسل "المحمية" مسلسل بتقنية 3D

فتعرض قناة الحياة في رمضان المقبل، مسلسل "المحمية" وهو أول كرتون في مصر بـ"كواليتي" لا يقل عن ديزني، حيث سيكون بتقنية 3D "ثلاثي الأبعاد"، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول سكان المحمية: (فرح وحمزة) حفيدي حارس المحمية.

المسلسل مكون 30 حلقة ومدة الحلقة 15 دقيقة، بأصوات: زياد الجندى في دور حمزة، ولمى هاني بدور فرح، ويلعب دور الجد أحمد خالد الشرقاوي، أما شخصية الصياد فهو جهاد أبو العينين، ويلعب جلال الهجرسي دور حكيم، وهاني عبد الحي في دور بيبو، بمشاركة نيفين محمود، وآلاء جاويش، وأسامة فوزي، وإياد الجندي، وعمرو عصام، وتغريد النجار، وهند كامل ومحمد عزيزي في شخصية "شارك" الشرير، ومعتز الشاذلي.

مسلسل "يحيى وكنوز" موسم ثاني لعمل يناقش قصص فرعونية 

تعرض قناة DMC  الموسم الثاني لمسلسل "يحيى وكنوز" والذي سوف يحمل عنوان "سر البردية"، بعدما حقق الجزء الأول نجاحً كبيرًا في العام الماضي، حيث من المنتظر أن يستعرض هذا العام تفاصيل الحضارة المصرية القديمة بمعالجة عصرية لعدد من الأسرات التي أبرزها اسرة الملك مينا وأسرة رمسيس الثالث، عبر أحداث مليئة بالمفاجآت.

تدور أحداث المسلسل في 30 حلقة، ويشارك به مجموعة من الفنانين منهم: علاء مرسي وسامي مغاوري وعصام السقا، وفنانين آخرين، وقد تم الانتهاء من تسجيله وهو بصدد الانتهاء من أعمال الجرافيك التي ستكون بجودة عالمية، وقد انتهى صناعه من أغلب تفاصيله.

المحمية يحيي وكنوز مسلسل يحيي وكنوز موسم ثاني لعمل يناقش قصص فرعونية يحمل عنوان سر البردية كواليتى

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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