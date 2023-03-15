«رؤية عصرية للمياه والمناخ في مصر».. ندوة بكلية الهندسة جامعة المنصورة

نظمت كلية الهندسة جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "رؤية عصرية للمياه والمناخ في مصر" تحت رعاية دكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة ودكتور أشرف حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.



وبحضور دكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة، دكتور شريف مسعود البدوي وكيل الكلية للدراسات العليا للبحوث، دكتور نهى سمير دنيا عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، دكتور مسعد سلامة مندور وكيل كلية الآداب للدراسات العليا والبحوث، دكتور محمد جار العلم أستاذ مساعد الهندسة البيئية والصحية وعضو اللجنة الوطنية للمسائل البيئية، دكتور حسن أبو النجا باحث بجامعة كولن للعلوم التطبيقية في ألمانيا وخبير دولي في الأمن المائي والتنمية المستدامة، دكتور هشام العسكري نائب المدير التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية وخبير الاستشعار عن بعد ونظم علوم الأرض في جامعة تشليمان الأمريكية، دكتور إسماعيل عبد الجليل رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق، دكتور غادة الشربيني مسئول وحدة الدعم للبحث العلمي لكلية الهندسة دكتور سحر صدقي وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وأكد دكتور محمد عبد العظيم على اهتمام جامعة المنصورة بالبرامج البيئية كما تحدث عن إنجازات كلية الهندسة منها على سبيل المثال لا الحصر حصولها على المركز الأول لجائزة مصر للتميز الحكومي في دورته الثالثة كما قال أننا نسعى إلى التميز دائما والعمل على صقل مهارات الطلاب وتنمية الوعي والدراية بسوق العمل.



وقال دكتور شريف مسعود البدوي أن تنظيم الندوة يأتى فى إطار اليوم العالمي للمياه إيمانا من الكلية بدورها في نشر الوعي المائي للحفاظ على المياه والتقليل من آثار التغيرات المناخية.

وأشارت دكتورة نهى سمير إلى أن هذا التعاون هو أول تعاون مثمر بين جامعة عين شمس وجامعة المنصورة والعمل على كيفية توفير المياه في البعد الاقتصادي والإنساني وأبعاد فنية تكنولوجية تتوافق مع استراتيجية مصر 2030.