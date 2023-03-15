إصابة 16 شخصًا فى حادث سير بـ6 أكتوبر

أصيب 16 شخصًا في حادث اصطدام مينى باص بسيارة نقل "تريلا" أعلى طريق جمال عبدالناصر المنطقة الصناعية الثانية في مدينة 6 أكتوبر، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلى طريق جمال عبدالناصر بالمنطقة الصناعية الثانية في مدينة 6 أكتوبر، بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

بالفحص تبين وقوع حادث اصطدام ميني باص بسيارة نقل "تريلا" أعلى طريق جمال عبدالناصر بالمنطقة الصناعية الثانية في مدينة 6 أكتوبر، مما أسفر عن إصابة 16 شخصا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.