الأربعاء 15 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أستاذ زراعة يكشف أهمية افتتاح الرئيس السيسي لمجمع الأسمدة الآزوتية

افتتاح الرئيس السيسي
افتتاح الرئيس السيسي لمجمع الأسمدة الأزورتية

كشف الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس، عن العائد الكبير من افتتاح الرئيس السيسي لمجمع مصانع الأسمدة الآزوتية، قائلاً:"أهمية الأسمدة الآزوتية تتجلى في ظل تفاقم أزمة الطاقة"

وأضاف “أبو اليزيد” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية نانسي نور، أن الأسمدة الآزوتية تعتبر حجر زاوية أساسي حيث تشكل أساس غذاء النبات، لافتاً إلى أنه إذا حدث نقص في الأسمدة الآزوتية في الأسواق، سيقل انتاج النبات، وبالتالي سندخل في أزمة أمن غذائي تعاني منها بعض دول العالم.

وأوضح أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس، أن مصر سباقة في ملف الطاقة، حيث عملت على فتح مجمعات للأسمدة، مثل مجمع الأسمدة في العين السخنة.

ويعد إنشاء مصانع مجمع الأسمدة بالعين السخنة إضافة إلى مصانع الأسمدة الموجودة بمجمع إنتاج الكيماويات بالفيوم، يرفع الإنتاج الإجمالي للشركة من الأسمدة إلى مليون و720 ألف طن، سنويا من الأسمدة الفوسفاتية والبوتاسية والأزوتية، لخدمة قطاع الزراعة في مصر، وتصدير الفائض إلى حوالي 56 دولة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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