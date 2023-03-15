القبض على 3 دواعش متهمين بجرائم قتل في المغرب

أعلنت الشرطة في المملكة المغربية اليوم الأربعاء عن القبض على 3 متطرفين موالين لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأكدت الشرطة في بيان لها، أن المتهمين مشتبه في تورطهم بارتكاب جريمة القتل العمد في إطار مشروع إرهابي، والتي كان ضحيتها شرطي أثناء مزاولته لمهامه.

وقال الأمن الوطني المغربي إن العمليات الأمنية أسفرت عن توقيف المشتبه فيهما الرئيسيين في عمليات متزامنة بكل من مدينة الدار البيضاء وبمنطقة "سيدي حرازم" ضواحي مدينة فاس، قبل أن يتم توقيف المشتبه فيه الثالث في عملية لاحقة بمدينة الدار البيضاء.

وأضافت أن المعلومات الأولية للبحث أشارت إلى أن المشتبه فيهم أعلنوا مؤخرا "الولاء للأمير المزعوم للتنظيم الإرهابي "داعش"، وصمموا العزم على الانخراط في مشروع إرهابي محلي بغرض المساس الخطير بالنظام العام، حيث قرروا استهداف أحد موظفي الأمن بغرض تصفيته جسديا والاستيلاء على سلاحه الوظيفي، لغرض ارتكاب جريمة السطو على وكالة بنكية، تم تحديد مكانها مسبقا والاتفاق على طريقة اقتحامها، بغرض تحصيل العائدات المالية لهذا الفعل الاجرامي".