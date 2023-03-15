«الرعاية الصحية» تطلق ورشة عمل مشتركة بعنوان «نحو التميز في إدارة المنشآت الطبية»

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، ورشة عمل مشتركة تحت عنوان "نحو التميز في إدارة المنشآت الطبية"، وذلك بمشاركة عدد من الجهات ذات المكانة الدولية المتميزة في قطاع الرعاية الصحية، وهم مايو كلينك أبوظبي، ومجموعة ألاميدا للرعاية الصحية، وشركة صلات السعودية.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى انعقاد ورشة العمل بحضور الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبمشاركة الدكتور ناصر العياشي، الرئيس التنفيذي لمايو كلينيك أبو ظبي عبر تقنية الزووم، والدكتور أحمد عماد الدين الحملاوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة صلات السعودية، والدكتور مازن عطية، المدير الطبي لمجموعة ألاميدا للرعاية الصحية.

وأضافت هيئة الرعاية الصحية، أنه شارك في الورشة أيضًا الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، وكافة قيادات الهيئة من السادة مستشاري رئيس الهيئة، ومدراء الإدارات المركزية والعامة، ومدراء إدارات الرعاية الثانوية والثالثية، ومدراء الأفرع وكافة المستشفيات التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت الهيئة، أن الورشة استهدفت استعراض مؤشرات التشغيل بالمستشفيات، وعرض دراسات الحالة، وتبادل الخبرات بين هيئة الرعاية ومستشفيات مايو كلينك أبو ظبي، والتي شارك منها عبر الزووم الدكتور ناصر العياشي، الرئيس التنفيذي لمايو كلينيك، إضافة إلى تناقل الخبرات بين هيئة الرعاية ومجموعة ألاميدا، والتي شارك منها الدكتور مازن عطية، المدير الطبي للمجموعة، فضلًا عن عقد ورشة عمل فرعية حول تعظيم الإيرادات، والتي شارك فيها الدكتور أحمد الحملاوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة صلات السعودية، والرائدة في مجال إدارة دورة الإيرادات.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، خلال مشاركته بورشة العمل، إلى أن هيئة الرعاية الصحية نجحت خلال الثلاث سنوات الأخيرة في إعادة صياغة المشهد الصحي المصري، لافتًا إلى أنها أصبحت أمل للمصريين في توفير خدمات ورعاية صحية آمنة وذات جودة عالية، مؤكدًا أنه لا بد التمسك بهذا الأمل، والتغلب على كافة التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم حاليًا، والتي فرضت العمل بحلول مبتكرة لترشيد الإنفاق، وتعظيم الموارد، والتكاتف مع كافة أجهزة الدولة لإنجاح مشروع التأمين الصحي الشامل، وأيضًا تنمية السياحة العلاجية كأحد الموارد الاقتصادية المهمة.

وأكد السبكي، أن منظومة التأمين الصحي الشامل نجحت في استعادة ثقة المواطنين في الخدمات الصحية الحكومية، مبرهنًا على ذلك بأن استخدام خدمات الرعاية الصحية الأولية بمراكز ووحدات طب الأسرة تغيرت بشكل جذري بمحافظات تطبيق المنظومة من 21% إلى 74% خلال السنوات الثلاث الأخيرة من تطبيقها، ومؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تقدم أكبر في مجال طب الأسرة والرعاية الصحية الأولية للوصول إلى المعايير العالمية.

وأكد أهمية النجاح الذي تحقق في منظومة طب الأسرة والرعاية الصحية الأولية، مؤكدًا ضرورة البناء على هذا النجاح لنظام رعاية صحية قوي وفعال ومرن ومستدام، وتابع: أن إدارة وترشيد استخدام الدواء أحد الركائز الأساسية لتحسين وتطوير الأداء وتحقيق التميز التشغيلي في منظومة الرعاية الصحية.

كما أشار إلى أهمية التحول الرقمي، وانعكاساته الإيجابية على تحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية، وتيسير حصول المواطنين عليها بكل سهولة ويُسر.

ولفت السبكي، إلى أهمية العمل خلال الفترة القادمة بشكل أكبر على رضاء المنتفعين والاستماع الدائم لمقترحاتهم حول تطوير الخدمة لتلبية توقعاتهم وطموحاتهم واحتياجاتهم من خدمات الرعاية الصحية وضمان جودة أدائها، كما أكد على أهمية العمل على مشاركة العاملين في وضع وتنفيذ الخطط الاستراتيجية للهيئة والاهتمام بمقترحاتهم حول الارتقاء بالخدمة، والدعم المعنوي لتعزيز انتمائهم وولائهم للعمل، بالإضافة إلى الإطلاع على كل ما هو جديد والانفتاح على العالم في مجال الرعاية الصحية، وترسيخ مبدأ التعليم والابتكار في العمل الطبي، لتحقيق التميز في تقديم خدمات الرعاية الصحية باحترافية وجدارة إكلينيكية.

وثمَّن السبكي، دور وجهود الجهات والمؤسسات المعنية بالرعاية الصحية من القطاع الخاص بمصر والدول العربية للمشاركة بورشة عمل القيادات والمستشارين والمديرين التنفيذيين لهيئة الرعاية الصحية وإدارتها وفروعها ومستشفياتها، بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من المعارف والتجارب الناجحة لتحقيق التميز التشغيلي في الرعاية الصحية، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك أساسي في نجاحات مشروع التأمين الصحي الشامل منذ بدايته، وفي بناء مستقبل صحة مصر بالجمهورية الجديدة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور ناصر العياشي، الرئيس التنفيذي لمايو كلينيك أبوظبي، خلال ورشة العمل، عن سعادته لتبادل الخبرات مع هيئة الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن مصر حققت طفرة هائلة في قطاع الرعاية الصحية والإصلاح الصحي الشامل تستحق الإشادة، كما أشاد الدكتور أحمد الحملاوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة صلات السعودية، بدور هيئة الرعاية الصحية في تطوير الرعاية الصحية بمصر، قائلًا: ولأول مرة القطاع الصحي المصري ينتهج فلسفة التشغيل الاقتصادي للمنشآت الصحية، كما أكد الدكتور مازن عطية، المدير الطبي لمجموعة ألاميدا للرعاية الصحية، عن الفخر بكل ما أحدثته هيئة الرعاية من تطوير لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، مؤكدًا الاستعداد الكامل للمجموعة للتعاون من أجل تكامل الأدوار.

وتابع الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية: مؤكدًا أهمية تبادل وتناقل الخبرات لتحقيق التميز التشغيلي، كما أكد أهمية مشاركِة جميع العاملين في المنشآت الصحية، وتغيير ثقافتهم ليكونوا جزء أساسي في عملية تقديم الخدمة الصحية، لافتًا إلى أن يعتمد هذا على تطبيق معايير جودة الخدمات والرعاية الصحية، والقيادة، ورضاء المنتفعين، وتعظيم الموارد، ومشيرًا إلى دور وأهمية إدارة البيانات لاستخدامها في دعم واتخاذ القرار، وكذلك إلى أهمية العنصر البشري المدرب والمؤهل في تحقيق التميز التشغيلي.

ولفت التلواني، إلى أن ورشة العمل تضمنت مناقشات مفتوحة بين جميع المشاركين، حول معايير التميز التشغيلي الإكلينيكي، وكيفية تحسين مخرجات الرعاية الصحية، وتحسين جودة الأداء، والكفاءة المالية، وتعظيم الموارد الذاتية، وتقليل الهدر، وإدارة دورة الإيرادات، ودور تخطيط العمالة في تحقيق التميز التشغيلي.

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