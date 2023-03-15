الأربعاء 15 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

لوكا مودريتش يختار أفضل لاعب زامله في مسيرته الكروية

لوكا مودريتش
لوكا مودريتش

اختار الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني، أفضل لاعب زامله في مسيرته الكروية وذلك في إحدى الحوارات التلفزيونية.

وقال مودريتش عند سؤاله عن أفضل لاعب زامله في مسيرته في حوار مع برنامج المدافع الإنجليزي “ريو فيرنانديز”: “بالطبع كريستيانو رونالدو هو أفضل لاعب زاملته في مسيرتي”.

وأضاف: “يريد دائماً المزيد، واحترافي للغاية، ولا يكون سعيداً أبداً بما يفعله، هذا أمر مذهل حقاً، والتحديات التي يضعها لنفسه وللفريق كل يوم كانت لا تصدق أبداً”.

مودريتش يقترب من مزاملة رونالدو في النصر

عقد مودريتش مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ولم يثار أي حديث حتى الآن عن إمكانية تمديد العقد مع النادي الملكي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة فوت ميركاتو الفرنسية، فإن مودريتش بات أقرب للرحيل عن ريال مدريد من تمديد تعاقده.

وأكدت الصحيفة أن هناك محادثات داخلية وتفكير بشأن موقف مودريتش واستمراره مع الفريق من عدمه.

وشارك مودريتش في 34 مباراة بقميص ريال مدريد خلال الموسم الجاري، وسجل 6 أهداف وصنع 5 لزملائه في الفريق.

وشددت الصحيفة على أن اتجاه مودريتش هو مغادرة ريال مدريد والانضمام لفريق النصر السعودي، إذ يتمتع مستشاره بعلاقات جيدة مع النادي ومع مديره الرياضي، بالإضافة إلى استعادة تعاونه مع كريستيانو رونالدو، والعقد الكبير الذي سيحصل عليه، وسيكون الأخير في مسيرته الاحترافية.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي ريال مدريد سيقدم عرضًا لتمديد عقد مودريتش، ولكن بدون ضغوطات إذا أراد اللاعب الاستمرار سيحدث ذلك.

لوكا مودريتش بدأ مسيرته ضمن صفوف فريق الشباب بنادي ديناموز زغرب الكرواتي، ثم صعد للفريق الأول بالنادي في صيف 2002، وخرج معارًا في الصيف التالي لفريق زرينسكي موستار البوسني، ثم عاد للفريق وانتقل معارًا لنادي إنتر زابيرسيتش في صيف 2004، وعاد لديناموز زغرب في الصيف التالي، قبل أن ينتقل لتوتنهام هوتسبير في صيف 2008، وقضى 4 مواسم مع الفريق قبل الانضمام لريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2012.

ولعب لوكا مودريتش 470 مباراة بقميص فريق ريال مدريد منذ انضمامه لصفوف الفريق، وسجل 37 هدفًا وصنع 76 لزملائه في الفريق، من أصل 703 مباراة لعبها منذ بداية مسيرته، وسجل 76 هدفًا وصنع 122.

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