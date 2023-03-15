الأربعاء 15 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة سائق دهس طفلا ببولاق الدكرور للمحاكمة

لودر
لودر

أحالت النيابة العامة بالجيزة، الأربعاء، سائق لودر للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بدهس طفل ببولاق الدكرور.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها العثور على جثة طفل مهشم الرأس وملقى بجوار سور قطعة أرض زراعية تابعة لحي بولاق بدائرة القسم.

انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين العثور على جثة "ي. م" 11 عاما، وبسؤال أهلية الطفل أفادوا بأن والدته معتادة الجلوس لبيع بعض الأشياء بجوار السور وبرفقتها نجلها المتوفي، وفي ذلك اليوم ذهبت لشراء بعض البضائع وتركت طفلها وفور عودتها فوجئت بوفاته، واتهمت سائق اللودر.

وخلال عمليات الفحص، حضر سائق اللودر وأفاد بأنه أثناء عمله بهيئة النظافة والتجميل في المحافظة، دهس الطفل دون قصد أو رؤيته للمتوفي.

تم التحفظ على سائق اللودر واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.

النيابة العامة بالجيزة محاكمة الجنائية دهس طفل سائق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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