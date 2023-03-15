محافظ الدقهلية يكرم الفائزين بالمركز الأول والثاني على مستوي الجمهورية بجائزة التميز الحكومي

كرم الدكتور أيمن مختار محافظة الدقهلية اليوم الأربعاء، الفائزين بالمركز الأول والثاني على مستوى الجمهورية بجائزة مصر للتميز الحكومي وهما مركزي المنصوره وأجا، حيث حصل مركز المنصورة على المركز الاول على مستوي الجمهورية ومركز ومدينة أجا على المركز الثاني على مستوى الجمهورية، كما كرم ممثلي مكتب توثيق شهر عقاري دكرنس لحصولهم على المركز الثالث كمكتب توثيق.

وقال "محافظ الدقهلية": “أبعث برسالة شكر والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية على رعايته الكريمة لجائزة التميز الحكومي لأنه الداعم الأول لكافة أجهزة الدولة من أجل تطوير العمل المؤسسي داخل هذه الأجهزة في إطار بنائه للجمهورية الجديدة”.

ووجه "مختار" الشكر والتقدير لرئيس الوزراء لمتابعته المتميزة لأعمال المسابقة مما كان له الأثر البالغ في تحقيق أهدافها المرجوة على مستوى الدولة المصرية.

كما وجه "المحافظ" الشكر والتقدير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجهودها الكبيرة في هذه المسابقة على مستوى الدولة.

وأشار "مختار" إلى أن المسابقة تعكس حرص الدولة المصرية على تحفيز روح المنافسة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتشجيع أفكارهم الإبداعية.

وأعرب المحافظ عن سعادته لفوز مركزين من الدقهلية بالمركز الأول والثاني وهذا يعد فخر للمحافظة بأكملها وللجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وأكد أن تحقيق الفوز والتميز أمر صعب لكن الحفاظ عليهم أصعب بكثير وأتمنى للدقهلية الحصول على المراكز الثلاث العام القادم.