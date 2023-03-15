الأربعاء 15 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الدقهلية يكرم الفائزين بالمركز الأول والثاني على مستوي الجمهورية بجائزة التميز الحكومي

التكريم
التكريم

كرم الدكتور أيمن مختار محافظة الدقهلية اليوم الأربعاء، الفائزين بالمركز الأول والثاني على مستوى الجمهورية بجائزة مصر للتميز الحكومي وهما مركزي المنصوره وأجا، حيث حصل مركز المنصورة على المركز الاول على مستوي الجمهورية ومركز ومدينة أجا على المركز الثاني على مستوى الجمهورية، كما كرم ممثلي مكتب توثيق شهر عقاري دكرنس لحصولهم على المركز الثالث كمكتب توثيق.

وقال "محافظ الدقهلية": “أبعث برسالة شكر والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية على رعايته الكريمة لجائزة التميز الحكومي لأنه الداعم الأول لكافة أجهزة الدولة من أجل تطوير العمل المؤسسي داخل هذه الأجهزة في إطار بنائه للجمهورية الجديدة”.

ووجه "مختار" الشكر والتقدير لرئيس الوزراء لمتابعته المتميزة لأعمال المسابقة مما كان له الأثر البالغ في تحقيق أهدافها المرجوة على مستوى الدولة المصرية.

كما وجه "المحافظ" الشكر والتقدير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجهودها الكبيرة في هذه المسابقة على مستوى الدولة.

وأشار "مختار" إلى أن المسابقة تعكس حرص الدولة المصرية على تحفيز روح المنافسة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتشجيع أفكارهم الإبداعية. 

وأعرب المحافظ عن سعادته لفوز مركزين من الدقهلية بالمركز الأول والثاني وهذا يعد فخر للمحافظة بأكملها وللجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وأكد أن تحقيق الفوز والتميز أمر صعب لكن الحفاظ عليهم أصعب بكثير وأتمنى للدقهلية الحصول على المراكز الثلاث العام القادم.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية الفائزين مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب الذات القومية

الأكثر قراءة

انتهاء تدريب معلمي «الـ30 ألف معلم» غدا.. واستلام العمل منتصف الأسبوع المقبل

«كان بيبكي» ممرضة تعتدي على طفل بقسم المعثور عليهم بمطروح

1200 طالب يتنافسون بمسابقتي «فيرست ليجو» و«تحدي فيرست تك» بمكتبة الإسكندرية

ضبط سارقى فيلا محمد صلاح.. هكذا خططا للجريمة

نائب محافظ الإسكندرية تشهد فعاليات «اليوم العالمي للمياه 2023»

الاتحاد المصرى للتأمين يصدر توصيات مؤتمر «التأمين متناهي الصغر» بالأقصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

لواء. محسن الفحام

القاعدة وزعيمها الجديد

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «4»

جلال حمام

وادى السيليكون ضحية الفيدرالى الأمريكى

صفوت البياضي

مفهوم الأزمات فى العلاقات الدولية

جمال-أسعد

التدين والفن

حسين دعسة

قمة روسية سورية.. في "نفق" الحرب الأسوأ

جمال زايدة

لعبة الأمم

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يبدأ زيارة رسمية إلى ألمانيا تستمر 3 أيام

الجامعة العربية تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلى على إلغاء قانون «فك الارتباط»

نتنياهو يزور ألمانيا غدًا.. وشرطة برلين تعلن إجراءات أمنية مشددة