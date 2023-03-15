الأربعاء 15 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«ولّع في جثته».. المفتي يفحص إعدام استورجي قتل شخصاً بطوخ

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، بإحالة أوراق استورجي إلى مفتي الجمهورية؛ للبت في إعدامه؛ لاتهامه وآخر بقتل شخص وإشعال النار بجثته وسرقة محفظته بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 17651 لسنة 2021 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 966 لسنة 2021 كلي شمال بنها، أن المتهمين "محمد م ح"، 21 سنة، استورجي، "عبد الرحمن م ع"، 15 سنة، استورجي، قتلا المجني عليه محمد توحيد، عمدا مع سبق الإصرار وذلك بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لذلك الغرض سلاح أبيض (سكين).

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين استدرجا المجني عليه إلى مكان ناء، وما أن ظفرا به حتى أشهرا في وجه السلاح الأبيض آنف البيان وقام المتهم الأول بطعنه عدة طعنات قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين عقب التأكد من قتله اتفقا على إخفاء معالم الجريمة وسكبا كمية من المواد المعجلة للاشتعال "البنزين" وإضرام النيران بالمجني عليه.

محكمة جنايات بنها استورجى إحالة إشعال النار سرقة محافظة القليوبية

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