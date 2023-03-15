التمامي: مجمع الأسمدة بالعين السخنة يؤكد قيمة هذه الصناعة الحيوية

قالت النائبة ولاء التمامي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بقطاع الأسمدة وضرورة التوسع فيها، يؤكد قيمة تلك الصناعة لدعم الاقتصاد الوطنى بشكل عام، ودورها فى تنمية الصادرات بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، علاوة على إنها صناعة ثقيلة وحيوية للغاية في مجالات عدة.

ونوهت التمامي، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إلى أن مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالمنطقة الصناعية في العين السخنة، والذي افتتحه اليوم الرئيس السيسي، يمثل قيمة مضافة لخام الفوسفات والاقتصاد المصري عموما، من خلال تنوع إنتاجه من الأسمدة الفوسفاتية بمعايير وجودة عالمية وهذا بدوره يدعم التوجه نحو القطاع الصناعى.



وأضافت أن إنشاء مصانع مجمع للأسمدة بالعين السخنة إضافة إلى مصانع الأسمدة الموجودة بمجمع إنتاج الكيماويات بالفيوم، كما يرفع الإنتاج الإجمالي للشركة من الأسمدة إلى مليون و720 ألف طن، سنويا من الأسمدة الفوسفاتية والبوتاسية والأزوتية، ومن ثم سيكون هناك اكتفاء ذاتى من الاحتياجات الأساسية وفتح أسواق خارجية لحوالى 56 دولة خارجية، مشددة أن هذا التوجه يساهم بقوة فى جلب العملة الصعبة، إضافة لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير آلاف فرص العمل ووضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة صناعيا.

وأكملت التمامي أن اهتمام القيادة السياسية بصناعة الأسمدة اهتماما كبيرا ويعود لدخول مصر بقوة للصناعات الثقيلة والتوجيهات، من الرئيس بضرورة تعزيز مساهمة الانتاج الصناعي في الصادرات المصرية، خصوصا وأن الهدف الموضوع لها هو تحقيق نحو 100 مليار دولار في السنة.