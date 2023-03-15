الأربعاء 15 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موقع الأكاديمية المهنية| خطوات التسجيل في ترقيات المعلمين 2023

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

يتساءل المعلمين والمعلمات عن الترقيات للعام الدارسي 2022/2023، عبر محركات البحث جوجل، على من الرغم من غلق باب تقديم الترقيات يوم 11 مارس الماضي.

التقديم على الترقيات

وعبر موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين يستطيع راغبي التقديم على الترقيات االتسجيل لاسيتفاء متطلبات منح شهادة الصلاحية لترقيات المعلمين دفعة 2018، وذلك للمعلمين «الأخصائيين المساعدين المتعاقدين والمستوفين لشهادة الصلاحية 3 سنوات وما زالوا على رأس العمل»، لمن مضى على تعاقدهم سنة في تاريخ 29-1-2023 ولا تتجاوز مدة تعاقدهم سنتين في 30-6-2023.

توفر الأكاديمية المدربين المعتمدين في جميع التخصصات لتقديم كافة التدريبات وأنشطة التنمية المهنية لأعضاء هيئة التعليم من خلال المدربين المعتمدين من الأكاديمية فقط .

وأعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين عن فتح باب التقدّم لاعتماد وتجديد اعتماد ( مدرب TOT في مجال التخصص (جديد/ تجديد، والمراجعين الخارجيين (جديد/ تجديد) من خلال الموقع الرسمي للأكاديمية المهنية للمعلمين من هنا.

وأغلقت الأكاديمية، طلبات ترقيات المعلمين يوم السبت 11 من مارس 2023م.

خطوات التسجيل في ترقيات المعلمين 2023 عبر الأكاديمية المهنية

تسجيل الدخول الأكاديمية المهنية للمعلمين.. ترقيات المعلمين 2023

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رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2022 للتقديم على درجات الترقي

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خطوات تسجيل ترقيات المعلمين والأوراق المطلوبة

أولا: تقديم ملف إلكتروني (خلال الموقع الرسمي للأكاديمية المهنية للمعلمين (هنا)، يشمل معلومات شخصية ومهنية ووظيفية وخبرات – وشهادات مؤهلات علمية وحضور دورات وندوات ومؤتمرات وتقديم أبحاث. 

رفع فيديو (عبارة عن جلسة تدريبية في مجال التخصص) لا تزيد مدته عن دقيقتين بالنسبة للمدرب (جديد/ تجديد) برفعه على اليوتيوب واضافة الرابط في الملف الالكترونى. 

رفع خطة لتطوير أعمال المراجعة الخارجية بالنسبة للمراجع الخارجي (جديد/ تجديد) لا تزيد عن 15 صفحة بصيغة pdf. 

تقييم الملف الإلكتروني من قبل خبراء من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وخبراء الميدان. 

ثانيا: يتم إخطار من اجتاز بنجاح بنسبة لا تقل عن 65% الملف الإلكتروني والفيديو للمدرب(جديد/تجديد)، والملف الإلكتروني وخطة التطوير للمراجع الخارجي (جديد/تجديد)، لتقديم ملفه لفرع الأكاديمية التابع له لمراجعته والتأكد من الوثائق، وتسجيل المستوفين للشروط (على مسؤولية مدير الفرع). 

ثالثا: 1- الدفع عن طريق خدمة فوري لمن استوفى المتطلبات السابقة (مبلغ 750 جنيهاً ) للمدرب أو المراجع الخارجي (جديد وتجديد). 

2- يتم فتح الموديولات التكنولوجيه أمام من سدد عن طريق خدمة فوري، ومن يجتاز موديول يتم فتح الموديول الذي يليه حتى يكمل اجتياز الموديولات الخمس (بشرط أن يجتاز الموديول الواحد خلال يوم كامل بحد أقصى)، ومن لم يجتاز الموديولات في المدة المحددة بنسبة لا تقل عن 65% لا يحق له استكمال باقي المراحل أو المطالبة باسترداد ما تم دفعه أو جزء منه. 

3- ثم يتم إخطار من اجتاز الموديولات الخمس بموعد الاختبارات والمقابلة الشخصية، على أن تكون أيام أجازات رسمية حتى لا يتأثر اليوم الدراسي بغياب المتقدمين. 

4- إجراء المقابلة الشخصية بالمقر الرئيس للأكاديمية لمن استوفى الخطوات السابقة واجتازها من خلال تشكيل لجان اعتماد من أعضاء هيئة التدريس المتميزين في التدريب والخبراء ومن يرشحه مدير الأكاديمية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب الذات القومية

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