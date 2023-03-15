مكافآت مالية.. الدولة تشجّع المصريين على تنظيم الأسرة

أعلن د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن مكافآة مالية لكل أم تلتزم بإنجاب طفلين حتى وصولها لين 45، وذلك تشجيعًا من الدولة للحد من الزيادة السكانية التي باتت خطرًا يهدد وجودنا جميعا، لذلك من المهم تنظيم الأسرة وتحديد النسل لما له من العديد من الفوائد التي ستعود على المواطنين.

تدعم خدمات تنظيم الأسرة قرارات الأشخاص بشأن متى أو إذا كانوا يرغبون في إنجاب الأطفال من خلال توفير التعليم والمشورة وطرق تحديد النسل، تؤدي حالات الحمل المخطط لها المتباعدة بين عامين أو أكثر إلى أطفال يتمتعون بصحة أفضل ومشكلات طبية أقل للمرأة، سيساعدك التخطيط لإنجاب طفل على تجنب المشاكل الاجتماعية والصحية والمالية التي تواجهها في حالة حدوث حمل غير مخطط له.

هناك العديد من طرق وتقنيات تحديد النسل المتاحة اليوم، لا توجد طريقة واحدة هي الأفضل للجميع في كل مرحلة من مراحل الحياة، يمكنك اختيار طريقة تحديد النسل لتلائم احتياجاتك الشخصية، من المهم التفكير في الطريقة الأفضل لك.

يقلل من مخاطر المضاعفات المرتبطة بالحمل، تؤثر قدرة المرأة على تحديد متى وما إذا كانت ستصبح حاملاً بشكل مباشر على صحتها العامة ورفاهيتها، من خلال تدابير تنظيم الأسرة يمكن للشابات المباعدة بين الحمل أو تأخيره، وهو ما قد يساعد بدوره في تقليل مخاطر حدوث مضاعفات مرتبطة بالحمل.

ويساعد تنظيم الأسرة على منع حالات الحمل المتعددة أو غير المرغوب فيها، بما في ذلك النساء الأكبر سنًا المعرضات لخطر حدوث مضاعفات أو إجهاض، فهي تمكنهم من الحد من حجم الأسرة لأن إنجاب أكثر من أربعة أطفال يزيد من خطر وفيات الأمهات، علاوة على ذلك من خلال خفض حالات الحمل غير المخطط له يقلل تنظيم الأسرة أيضًا من الحاجة إلى الإجهاض.

يساعد في تثقيف المرأة وتمكينها يسمح تنظيم الأسرة للأشخاص وخاصة النساء باتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بصحتهم الإنجابية، يوفر لهم فرصة لمتابعة التعليم والمشاركة في الحياة العامة، بما في ذلك الوظائف مدفوعة الأجر في مختلف المنظمات علاوة على ذلك فإن الأسر الصغيرة تعني أن الآباء لديهم المزيد للاستثمار في طفل واحد.