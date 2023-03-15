وزير الصناعة يستعرض مع «إيريكسون» «Ahlens» السويديتين فرص الاستثمار في مصر

في ختام زيارته للعاصمة السويدية استوكهولم

زار المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، مصنع شركة «إيريكسون» السويدية العالمية، لاستعراض فرص ومقومات الاستثمار في السوق المصري، قبل زيارة لمجموعة «Ahlens» لسلاسل السوبر ماركت، عقد خلالها لقاء مع رئيس مجلس إدارة المجموعة لبحث إمكانيات استيراد احتياجاتها من السلع الزراعية والغذائية والمستلزمات المنزلية من مصر.

جاء ذلك في ختام زيارة الوزير للعاصمة السويدية استوكهولم، يرافقه أحمد عادل، سفير مصر بالسويد، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري.

كما التقى الوزير بمسؤولي عدد من كبريات الشركات السويدية العاملة في مجالات النقل والسيارات والطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا المعلومات، لاستعراض الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة بالسوق المصري خلال المرحلة الحالية.

كما عقد سمير سلسلة لقاءات ثنائية مكثفة على هامش منتدى الأعمال المصري السويدي المشترك مع مسؤولي عدد من كبريات الشركات السويدية العاملة في مجالات إنتاج السيارات والشاحنات والأجهزة المنزلية والأجهزة الطبية، تضمنت شركات «سكانيا وفولفو وإليكتا وإليكترولكس»، لاستعراض فرص الاستثمار في السوق المصري وبحث إمكانيات التوسع في انشطتها التصنيعية فى مصر خلال المرحلة المقبلة.

وفي السياق، عقد الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، لقاءً مع نظيره السويدي، تناول التأكيد على أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين البلدين لتعزيز حركة التبادل التجاري وجذب المزيد من الاسثمارات السويدية للسوق المصري.

جدير بالذكر أن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة،ـ، ونظيره السويدي جوهان فورسل، وزير التجارة الخارجية والتعاون والتنمية الدولية، قد وقعا خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري السويدي المشترك بيانا ختاميا يستهدف تطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك وتعزيز أواصر الصلة بين دوائر الأعمال في كلا البلدين، وبما يسهم في تنمية علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والسويد خلال المرحلة المقبلة.

وتضمن البيان الختامي بحث فرص زيادة التجارة والاستثمار بين البلدين بهدف تحقيق التنمية المستدامة فى مجالات الطاقة والنقل وعلوم الحياة، والتأكيد على أهمية تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة وتعزيز قدرة البلدين على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا التأكيد على أهمية التعاون لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية، والتزام مصر والسويد بمسار التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

كما تضمن البيان الختامي اتفاق الجانبين على إقامة منتدى أعمال مصري-سويدى خلال المرحلة المقبلة في مصر ليشكل منصة تستهدف توسيع وتعميق العلاقات الثنائية مع تكثيف الاهتمام بالتعاون التجاري والتطلع الى تطوير المنتدى لمواكبة احتياجات كلا البلدين ودوائر الأعمال بهما.