الأربعاء 15 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

المصرى للفكر والدراسات: الصين تشهد تطور رقمى حربي غير مسبوق

العميد خالد عكاشة
العميد خالد عكاشة

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستيراتيجية، إن الولايات المتحدة الأمريكية مارست كل وسائل الضغط الإعلامي لإلقاء الالتهامات للجانب الصيني بشأن ظهور وباء كورونا وتأثير ذلك على التحرك الإنساني والاقتصادي العالمي. 

التطور الرقمي الصيني 

وأكد العميد خالد عكاشة، خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الصين تشهد الآن مرحلة كبيرة من التطوير الشامل في الداخل وبخاصة التطوير الرقمي العسكري، وهذا التقدم الملحوظ يزاحم الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا باعتبارهم أكبر الدول المشهورة بهذه الصناعات الرقمية الحربية. 

صناعة الرقائق الإلكترونية

وأضاف في حديثه، أن الرقائق الإلكترونية أزمة اندلعت عالمياً في وقت أزمة كورونا، حيث تدخل هذه الرقائق في صناعة التقنيات الذكية التي يتعامل بها المواطن يومياً، وبالتالي الدول العالمية أدركت أهمية إنتاح هذه الرقائق على أراضيها بعد أن كانت صناعتها متركزة في تايوان.

خالد عكاشة المصري للفكر والدراسات حديث الاخبار اكسترا نيوز الرقائق الإلكترونية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب الذات القومية

الأكثر قراءة

حرقوا البراءة.. الغموض يحيط بجثة طفلة عثر عليها بمقابر أوسيم

خبير اقتصادي: انهيار 3 بنوك إنذار يُهدد بخطورة سياسات الفيدرالي الأمريكي

مصر الخامسة عالميا فى صادرات الغاز الطبيعي المسال لأوروبا (إنفوجراف)

مواعيد صرف معاشات شهر أبريل 2023 وقيمة الزيادات الجديدة

القاتل الغبى.. مزّق حماته لسوء سلوكها واحتفظ برأسها فى «مَنور منزله»

«قتلتها بعد 10 أيام».. مصرع ربة منزل على يد زوجها في منشأة القناطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة روسية سورية.. في "نفق" الحرب الأسوأ

جمال زايدة

لعبة الأمم

أحمد المريخي

حكاية فى إقامة مسعود شومان

ماجد حبته

المملكة السعيدة والجمهورية الجديدة

إسراء شوقي

كتف فى كتف.. المصريون كالبنيان المرصوص

مدحت بشاى

فى مواجهة الفشل

محمد رفعت

وصول المساعدات لمستحقيها (نقاش متحضر)

عبد الرحيم طايع

ركوب الترند!

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يزور ألمانيا غدًا.. وشرطة برلين تعلن إجراءات أمنية مشددة

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على قانون يهدف لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة

التوقيت المثالى.. هل اقترب ضرب إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية؟