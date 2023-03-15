المصرى للفكر والدراسات: الصين تشهد تطور رقمى حربي غير مسبوق

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستيراتيجية، إن الولايات المتحدة الأمريكية مارست كل وسائل الضغط الإعلامي لإلقاء الالتهامات للجانب الصيني بشأن ظهور وباء كورونا وتأثير ذلك على التحرك الإنساني والاقتصادي العالمي.

التطور الرقمي الصيني

وأكد العميد خالد عكاشة، خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الصين تشهد الآن مرحلة كبيرة من التطوير الشامل في الداخل وبخاصة التطوير الرقمي العسكري، وهذا التقدم الملحوظ يزاحم الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا باعتبارهم أكبر الدول المشهورة بهذه الصناعات الرقمية الحربية.

صناعة الرقائق الإلكترونية

وأضاف في حديثه، أن الرقائق الإلكترونية أزمة اندلعت عالمياً في وقت أزمة كورونا، حيث تدخل هذه الرقائق في صناعة التقنيات الذكية التي يتعامل بها المواطن يومياً، وبالتالي الدول العالمية أدركت أهمية إنتاح هذه الرقائق على أراضيها بعد أن كانت صناعتها متركزة في تايوان.