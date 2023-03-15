مدير مكتب رئيس جامعة طنطا يفوز بجائزة في «التميز الحكومي»: تتويج لمجهود سنوات

أكد جمال حمزة، مدير عام مكتب رئيس جامعة طنطا، فخره واعتزازه بحصد جائزة القيادات المتميزة (فئة المدير العام) في جائزة مصر للتميز الحكومي، حيث فاز بالمركز الثاني على مستوى جميع مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الجائزة تُضاف للجامعة ككل وليس له وحده، وهي تتويج لمجهود سنوات لكل العاملين بالجامعة.

ووجه حمزة الشكر لرئيس الجامعة الدكتور محمد زكي، ونواب رئيس الجامعة كلٍ باسمه، مؤكدًا أن دعم قيادات الجامعة كان أحد أهم الأسباب بعد توفيق الله عز وجل له، في حصده الجائزة التي يعتبرها تكريماً لكل أعضاء مكتب رئيس الجامعة.

وأضاف لـ “الدستور”: أفتخر بفوز الجامعة للعام الثاني على التوالي بجائزة مصر للتميز الحكومي في فئة المواقع الإلكترونية المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، ولأول مرة على جائزة التميز الحكومي الثانية فئة أفضل مدير عام عن مكتب رئيس الجامعة، ويأتي ذلك بعد أن تأهلت 6 ملفات للجامعة ضمن قائمة أفضل 10 متقدمين، منهم ملف أفضل مبادرة حكومية ابتكارية عن الإدارة بالأهداف والتي نفذتها الجامعة خلال العامين الأخيرين وكذلك ملف تمكين المرأة وملف أفضل كلية بالجامعات المصرية عن كلية الصيدلة وملف أفضل قيادة متميزة عن أمين عام الجامعة فضلا عن الجائزتين الفائزتين بالمركز الثاني علي مستوي الجمهورية.

وقدم الدكتور محمود ذكى خالص التهنئة لمدير مكتبه جمال حمزة لحصوله على الجائزة، مؤكداً أن الجائزة تأتى تتويجا لجهوده وتميزه فى العمل، والتزامه بمعايير الجودة والتميز، مشيراً إلى حرص الجامعة الدائم على تأهيل الكوادر الأكاديمية والإدارية بالجامعة، وتقديم كافة أوجه الدعم لهم لمواصلة التميز.

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