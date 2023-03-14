الأربعاء 15 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«هندسة المنصورة» تفوز بالمركز الأول فى جائزة المؤسسة الحكومية

جانب من التكريم
جانب من التكريم

فازت كلية الهندسة جامعة المنصورة بالمركز الأول فى جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة فئة الكليات على مستوى الجمهورية، كا حصدت الجامعة عددا من الجوائز فى الفئات المختلفة .

وقام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بتسليم دكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة جائزة المركز الأول لجامعة المنصورة  فى الدورة الثالثة لـ"جائزة مصر للتميز الحكومي"، وحصول ٥ كليات من أحسن ١٠ كليات على مستوى كليات جامعات الجمهورية 

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هندسة، طب، طب أسنان، طب بيطرى، حقوق، وحصول  فريقين من فرق العمل فريق التطوير المهنى كلية التجارة وفريق تطوير الريف بمشروع حياة كريمة من أحسن ١٠ فرق على مستوى الجمهورية وفى فئة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة من أحسن ١٠ على مستوى الجمهورية.
 جاء ذلك  خلال إعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مساء اليوم الثلاثاء، جوائز مصر للتميز الحكومي خلال فعاليات حفل توزيع جوائز الدورة الثالثة، تحت رعاية رئيس الجمهورية؛ الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور مريم الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء بالإمارات، وبمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين  

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 حضر مراسم التكريم الدكتور اشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة السابق، ، عمداء كليات الهندسة، الطب، طب الأسنان، الطب البيطرى، الحقوق،أمين عام الجامعة، مدير عام التنظيم والإدارة، رؤساء الفرق  الفائزة بأفضل فرق بجائزة التميز الحكومى بالجامعة.

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر أن جامعة المنصورة  شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية والإدارية، بما يدعم مشاركتها ومشاركة أبنائها من أعضاء هيئة التدريس والإداريين في شتى المسابقات ويرفع قدراتهم التنافسية، ويساهم في تطور الدولة المصرية وسعيها لتحقيق التنمية المستدامة وأن ثقافة التميز هى أساس رؤية مصر ٢٠٣٠  وأصبحت عنوانا للجمهورية الجديدة .

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 كما قدم خاطر التهنئة لكلية الهندسة و أعضاء هيئة التدريس والعاملين بها على تميزهم تكريمهم المستحق على جهدهم و تطوير الخدمات والانجازات التى حققتها الكلية لرفع اسم جامعة المنصورة بين الجامعات المصرية.

كلية الهندسة جائزه المؤسسه الحكوميه الجمهورية جامعة المنصورة المنصورة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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