الأربعاء 15 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الطاقة السعودى: لن نبيع البترول لأى دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا

وزير الطاقة السعودي
وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الثلاثاء، إن وضع سقف لأسعار البترول سيؤدي لا محالة إلى عدم استقرار السوق، مؤكدًا عدم بيع البترول لأي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا.

وقال الوزير فى مقابلة مع "إنرجي إنتلجنس"، إن العزم على الإبقاء على اتفاقية أوبك بلس لخفض الإنتاج حتى نهاية العام الحالي، ونمو الطلب العالمي سيفوق المستوى الحالي لفائض الطاقة الإنتاجية العالمية"، وأن "احتياطيات الطوارئ في أدنى مستوياتها على الإطلاق".

وفي حديثه، اليوم  قال وزير الطاقة السعودي: "بدأنا في توسيع طاقتنا الإنتاجية للنفط كي تصل إلى 13.3 مليون برميل يوميل بحلول 2027".

وتوقع الوزير السعودي "تنفيذ الزيادة الأولى من توسعة طاقتنا الإنتاجية النفطية في 2025".

وشهد الخميس الماضى تأكيد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة تحرص على استقرار سوق الطاقة العالمي، مؤكداً التزام المملكة "بسوق مستقرة"، كما أشار إلى مشيرا إلى أن "السوق ليست بحاجة إلى تغييرات في الإنتاج حتى نهاية العام".

وأفاد تقرير منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" لشهر فبراير بأن إنتاج النفط الروسي، باستثناء مُكَثَّفاتُ الغاز، انخفض في يناير مقارنة بديسمبر 2022، بمقدار 88 ألف برميل يوميًا؛ ليصل إلى 9.7 مليون برميل يوميا.

وأشار التقرير- وفق ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- إلى أن روسيا رفعت إنتاجها من الهيدروكربونات السائلة بمقدار 21 ألف برميل يوميًا في ديسمبر، ليصل إلى 11.2 مليون برميل يوميًا.

وبشكل عام، قدرت "أوبك" حجم إنتاج الهيدروكربون السائل في عام 2022 عند 11 مليون برميل في اليوم.

الطاقة السعودي سقف أسعار البترول البترول المملكة السعودية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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