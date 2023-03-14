الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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محسن سرحان يكشف تفاصيل توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة «بهية» وبنك الطعام

بهية
بهية

قال محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، إن مرور سنة على التحالف الوطني كان كافيا للتقييم، خاصة أنها جمعت الكيانات وهم متحدون في الخير، مؤكدًا أن التحالف بدأ بـ21 كيانا واليوم وصل عدده إلى 32.

كل كيان له شبكة تقاعدية بكل محافظات مصر

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن كل كيان له شبكة تقاعدية بكل محافظات مصر، وهم من المجتمع وهم من يقومون بتوزيع الخدمات، مؤكدًا أن التحالف يضع مصر كلها أمامه وينظر لها بنفس المنظور وتقدم الخدمات بشكل موحد دون تكرار.  

وتابع، أن الاتحاد وقع اليوم بروتوكول تعاون مع مؤسسة "بهية" وبنك الطعام المصري،  مؤكدًا أنه شرف كبير لدعم محاربات بهية بأنظمة غذائية، مؤكدًا أن بنك الطعام يخدم 855 من السيدات المعيلات، وبهية تعمل على السيدات اللاتي يعانين من السرطان.

وأشار إلى أن بداية البروتوكول تضم وجبات جافة، و"بهية"، تحدد المستحقين للدعم، ومن الممكن أن نعمل على أغذية متخصصة لهن. 

محسن سرحان بروتوكول تعاون مؤسسة بهية بنك الطعام التحالف الوطني توزيع الخدمات

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