قبل رمضان.. زيادة عدد السلاسل التجارية المشاركة فى «كلنا واحد»

أعلنت وزارة الداخلية، ضمن مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، زيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة فى المبادرة لتصل إلى (31) سلسلة تجارية بإجمالى (1074) فرعا على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إقامة (4) معارض رئيسية "سرادقات"بالقاهرة والجيزة، وكذا (36) معرضا فرعيا أمام السلاسل التجارية المشاركة، إضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين الرئيسية بكافة محافظات الجمهورية.

تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة (كلنا واحد) تحت رعاية رئيس الجمهورية والتى تستمر حتى نهاية رمضان لعام 2023 لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل لـ60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وشهدت شوادر كلنا واحد في كافة محافظات الجمهورية إقبالا كثيفا من المواطنين على مدار الأيام الماضية، وذلك لشراء كافة مستلزمات والسلع الأساسية لشهر رمضان الكريم

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.