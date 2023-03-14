الثلاثاء 14 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مهارات التواصل».. ندوة علمية لنقيب صيادلة القليوبية بصيدلة المنصورة الجديدة

جانب من الورشه
جانب من الورشه

نظمت كلية الصيدلة بجامعة المنصورة الجديدة، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان Communication Skills - مهارات التواصل، ألقاها الدكتور مجدي ثابت - نقيب صيادلة القليوبية.

واستهل " الخولي " افتتاح الندوة بالترحيب بالحضور ثم أشار إلى أهمية موضوع ورشة العمل ودور التواصل الفعال في خلق بيئة عمل ناجحة وأهمية تطوير المهارات للطالب والخريج على جميع المستويات، ودعا الخولي الطلاب إلى تنمية مهاراتهم بالتوازي مع الاجتهاد الدراسي.

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وأشارت الدكتور ناهد العناني في كلمتها إلي أن ورشة العمل تأتي في إطار سلسلة من ورش العمل التي تستهدف تنمية مهارات الطلاب في مختلف المجالات وأكدت أن الكلية تستهدف تخريج صيدلي مؤهل أكاديميا ومهاريا للمنافسة في سوق العمل.

بدأ الدكتور مجدي ثابت الندوة بنقاش الطلاب حيث أوضح عدد من المفاهيم المتعلقة بالتواصل الفعال ودور التواصل الفعال في تعزيز وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وتأثير ذلك على تراجع معدلات الأخطاء الطبية وتحقيق المخرجات العلاجية المستهدفة بكفاءة وفعالية.

وشهدت ورشة العمل تفاعل كبير من الطلاب، وفي نهاية ورشة العمل توجهت الدكتور ناهد محمود العناني بالشكر للدكتور مجدي ثابت على ورشة العمل القيمة وانتهت فعاليات ورشة العمل بالتقاط الصور التذكارية مع الطلاب.

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كلية الصيدلة ورشه عمل مهارات التواصل نقيب صيادله القليوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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