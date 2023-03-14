الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«سفاح النساء».. إحالة أوراق قاتل سيدتين في كرداسة إلى المفتي

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، بإحالة أوراق مقاول قتل سيدتين فى مركز كرداسة، إلى فضيلة مفتى الجمهورية؛ لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه.

كما حددت محكمة جنايات الجيزة جلسة 12 أبريل للنطق بالحكم عليه.

صدر القرار برئاسة المستشار عادل سيد جبر، وعضوية المستشارين هانى لويس عبدالملك، وعنتر عبدالوهاب، وصلاح الدين دياب، وأمانة سر عبدالعزيز محمد، ورأفت عبدالتواب.

وجاء فى أوراق القضية التى حملت رقم 15362 لسنة 2022 جنايات كرداسة والمقيدة برقم 3972 لسنة 2022 كلى شمال الجيزة، أنّ المتهم «إبراهيم. ح، 43 عاما، مقاول»، قتل المجنى عليهما «زاهية. ع»، «آية. م»، بعد خلاف بينهما فبيت النية وعقد العزم على قتلهما، وما إن ظفر بهما حتى أشهر فى وجههما سلاحا ناريا محدثا إصابتهما التى جاءت فى تقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهما على النحو المبين بالأوراق.

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهم حاز وأحرز سلاح ناري دون ترخيص من الجهات المختصة.

الجهات المختصة المجني عليهما قتل المجني فضيلة مفتي الجمهورية محكمة جنايات الجيزة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي سفاح النساء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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