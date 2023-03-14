والد ميسى يصل الرياض: هل يوقّع البرغوث للهلال السعودى؟

وصل، مساء اليوم الثلاثاء، خورخي ميسي، والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ووكيل أعماله، إلى المملكة العربية السعودية.

ولم يتم الكشف عن سبب زيارة والد ميسي حتى الآن، لكن التقارير أوضحت أنها تأتي من أجل المفاوضات مع نادي الهلال لضم بطل العالم الصيف المقبل.

كانت تقارير صحفية قد أشارت منذ أيام إلى أن الهلال تفاوض رسميًا مع ميسي، وقدم له راتبًا ضخمًا يصل إلى 300 مليون يورو سنويًا.

ويستمر ميسي دون التجديد مع باريس سان جيرمان قبل 4 أشهر فقط من انتهاء علاقته بالنادي، وهذا التأخير لا يسبب فقط حالة من عدم اليقين في النادي الفرنسي، لكنه يثير أيضًا الكثير من التكهنات عن مستقبل اللاعب الأرجنتيني.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن نادي اتحاد جدة تواصل مع الدائرة المقربة من النجم الأرجنتيني، وقدم عرضًا لميسي بـ88 مليون يورو عن كل موسم، حتى ينضم لصفوف الفريق الأصفر والأسود، والذي يشرف على تدريبه في الوقت الحالي البرتغالي نونو سانتو.

وأشارت الصحيفة إلى أن هدف الاتحاد هو أن يتمكن من مواجهة منافسيه الهلال والنصر، الفائزين بتسعة ألقاب للدوري منذ أن فاز الاتحاد بلقبه الأخير في موسم 2008/ 2009.

وأشارت تقارير إعلامية، في وقت سابق، إلى أن الهلال السعودي يخطط لضم ليونيل ميسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، سعيًا للسير على خطى النصر، الذي تعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال الميركاتو الشتوي الماضي.