الثلاثاء 14 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

والد ميسى يصل الرياض: هل يوقّع البرغوث للهلال السعودى؟

ميسي
ميسي

وصل، مساء اليوم الثلاثاء، خورخي ميسي، والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ووكيل أعماله، إلى المملكة العربية السعودية.

ولم يتم الكشف عن سبب زيارة والد ميسي حتى الآن، لكن التقارير أوضحت أنها تأتي من أجل المفاوضات مع نادي الهلال لضم بطل العالم الصيف المقبل.

كانت تقارير صحفية قد أشارت منذ أيام إلى أن الهلال تفاوض رسميًا مع ميسي، وقدم له راتبًا ضخمًا يصل إلى 300 مليون يورو سنويًا.

ويستمر ميسي دون التجديد مع باريس سان جيرمان قبل 4 أشهر فقط من انتهاء علاقته بالنادي، وهذا التأخير لا يسبب فقط حالة من عدم اليقين في النادي الفرنسي، لكنه يثير أيضًا الكثير من التكهنات عن مستقبل اللاعب الأرجنتيني.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن نادي اتحاد جدة تواصل مع الدائرة المقربة من النجم الأرجنتيني، وقدم عرضًا لميسي بـ88 مليون يورو عن كل موسم، حتى ينضم لصفوف الفريق الأصفر والأسود، والذي يشرف على تدريبه في الوقت الحالي البرتغالي نونو سانتو.

وأشارت الصحيفة إلى أن هدف الاتحاد هو أن يتمكن من مواجهة منافسيه الهلال والنصر، الفائزين بتسعة ألقاب للدوري منذ أن فاز الاتحاد بلقبه الأخير في موسم 2008/ 2009.

وأشارت تقارير إعلامية، في وقت سابق، إلى أن الهلال السعودي يخطط لضم ليونيل ميسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، سعيًا للسير على خطى النصر، الذي تعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

ميسى خورخي ميسي ليونيل ميسى السعودية الرياض الهلال

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالم جديد يتشكل

الأكثر قراءة

تأجيل الحكم فى طعن «مستريح الأدوات الصحية» بالفجالة على حبسه

لجنة التخطيط بالأهلى تفاضل بين 4 حراس لمنافسة الشناوى

أمطار غزيرة متواصلة.. تواجد ميدانى للأجهزة التنفيذية بالإسكندرية للتعامل مع تداعيات النوة

سامح شكرى يترأس الاجتماع الوزارى لمنتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ

«ڤاليو» تبرم اتفاقية مع «الطارق أوتوموتيف» لتعزيز شراء السيارات

كيف تحضر جسدك وذهنك لاستقبال شهر رمضان الكريم.. أبرز النصائح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

كتف فى كتف.. المصريون كالبنيان المرصوص

مدحت بشاى

فى مواجهة الفشل

محمد رفعت

وصول المساعدات لمستحقيها (نقاش متحضر)

عبد الرحيم طايع

ركوب الترند!

حسين دعسة

رباعى موسكو وأزمة سوريا.. «ابحث-دور-ع الديك»

منى رجب

فى شهر المرأة.. النضال مستمر

ماجد حبته

بنك بدولار واحد!

مؤمن المحمدي

فش الغل

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يزور ألمانيا غدًا.. وشرطة برلين تعلن إجراءات أمنية مشددة

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على قانون يهدف لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة

التوقيت المثالى.. هل اقترب ضرب إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية؟