سامح شكرى يترأس الاجتماع الوزارى لمنتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ

شارك سامح شكري وزير الخارجية ورئيس مؤتمر المناخ COP27، اليوم الثلاثاء، في الاجتماع الوزاري الافتراضي لمنتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ، وذلك بناء على الدعوة الموجهة إليه من المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن الاجتماع تناول لما تحقق من نجاحات خلال مؤتمر COP27 بشرم الشيخ وسبل البناء عليها في إطار التحضير لمؤتمر المناخ المقبل COP28 المقرر عقده نهاية العام الجاري في الإمارات.

أهمية نجاح عمل المناخ الدولي

وأكد شكري ما مثله مؤتمر شرم الشيخ من محطة مهمة على صعيد الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لالتزامات مختلف الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي.

وأوضح وزير الخارجية أن نجاح عمل المناخ الدولي في تحقيق أهدافه يتطلب مراعاته لشواغل مختلف الأطراف المعنية بما يعزز من ثقتها وانخراطها في العمل المناخي، وذلك على نحو ما تحقق خلال مؤتمر COP27 الذي شهد إنشاء صندوق لتمويل جهود معالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ في الدول النامية الأكثر تضررًا.

وأبرز شكري النداء الصادر عن مؤتمر COP27 لإصلاح مؤسسات التمويل وبنوك التنمية الدولية، على نحو يسهم في زيادة تمويل المناخ وتيسير الحصول عليه بالتوازي مع تقديم المنح الميسرة لدعم جهود مواجهة تغير المناخ.

وأعرب وزير الخارجية عن ثقته في قدرة منتدى الاقتصادات الكبرى على الاضطلاع بدور مهم في دعم العمل المناخي على العديد من الأصعدة.

وجاء الاجتماع في إطار الإعداد لاجتماع منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة والمناخ على مستوى القمة المقرر عقده الشهر المقبل، موضحًا أن منتدى الاقتصادات الكبرى تم إنشاؤه عام 2009 بمبادرة أمريكية، بهدف تعزيز طموح العمل المناخي وتيسير الحوار بين الدول المتقدمة والدول النامية حول موضوعات الطاقة والمناخ.