نتنياهو يزور ألمانيا غدًا.. وشرطة برلين تعلن إجراءات أمنية مشددة

يجري بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، غدًا الأربعاء، زيارة رسمية إلى ألمانيا، وتستمر حتى الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن يعقد نتنياهو عدة لقاءات مع المسئولين في ألمانيا، وعلى رأسهم المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

في السياق ذاته، أعلنت الشرطة الألمانية أنها ستفرض إجراءات أمنية مشددة، بالإضافة إلى إغلاق عدة مواقع مرتبطة بزيارة نتنياهو داخل العاصمة الألمانية «برلين»، مؤكدةً تحقيق أعلى مستوى أمني لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

وقالت شرطة برلين: "سيتم تطويق منصة الهولوكوست التذكارية رقم 17 في محطة سكة حديد فانزيه، والتي يعتزم نتنياهو زيارتها".

ومن المقرر أن يتم تنظيم مسيرات احتجاجية في برلين بالتزامن مع زيارة نتنياهو، وذلك بسبب الانتقادات ضده لدعمه إجراء إصلاحات في النظام القضائي الإسرائيلي.

ويواجه نتنياهو احتجاجات شديدة في إسرائيل، حيث تستمر المظاهرات في تل أبيب، وغيرها من المدن، ضد الإصلاحات القضائية التي يناقشها الكنيست وتدعمها الحكومة الإسرائيلية.