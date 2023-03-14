الثلاثاء 14 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند|حكيم في الصدارة ووزارة التعليم ضمن الأعلى بحثًا

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تصدرت العديد من الأخبار الفنية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية، عمليات البحث خلال الساعات الماضية عبر محرك البحث «جوجل»، ترصد «الدستور» أبرزها في نشرة «لو فاتك التريند».

«صوتك فيه ريحة مصر».. حكيم يكشف عن أكثر جملة أسعدته بمشواره الفني

قال الفنان الشعبي حكيم إن أكثر ما أسعده طوال حياته هو جملة سمعها من مصري يعيش بالخارج منذ سنوات طويلة أكد له أن “صوته يشعره برائحة مصر”، وأضاف حكيم، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس المذاع عبر فضائية dmc لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

بعد إلغاء تسجيل عقده.. ليفربول يُراقب موقف جافي مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية أن نادي ليفربول الانجليزي يراقب موقف الإسباني جافي، لاعب فريق برشلونة، تمهيدًا للدخول في مفاوضات لضمه، وسبق أن أعلن نادي برشلونة تمديد عقد جافي مع الفريق حتى يونيو 2026 بشرط جزائي قيمته مليار يورو، ولجأ النادي للنزاع القضائي من أجل تسجيل اللاعب الشاب ضمن صفوف الفريق الأول لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

رسالة الملكة رانيا لابنتها.. «حملكِ أبوكِ في عينيه قبل ذراعيه»

تصدرت رسالة الملكة رانيا لإبنتها التى تزوجت بالأمس محركات البحث على جوجل، حيث كتبت لها رسالة مؤثرة بمناسبة زواجها، وقد احتفت الملكة رانيا العبد الله زوجة العاهل الأردنى بحفل زفاف ابنتها الأميرة إيمان لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

«التعليم» تستعد لوضع أسئلة اختبارات الثانوية العامة

يستعد المركز القومي للامتحانات التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لوضع أسئلة اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022 /2023 وفق المواصفات التي أقرتها «التعليم» لامتحانات هذا العام لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم     

تشهد حالة الطقس اليوم حالة من التقلبات بعد أن حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من عودة الأجواء الشتوية بعد سيطرة الطقس الحار على كافة أنحاء الجمهورية لعدة أيام، وصلت فيها درجات الحرارة لحدود الثلاثين درجة، لتعاود اليوم التراجع الشديد لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

لو فاتك التريند صوتك فيه ريحة مصر حكيم ليفربول رسالة الملكة رانيا لابنتها اختبارات الثانوية العامة

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وائل لطفي

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