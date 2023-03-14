بعد إلغاء تسجيل عقده.. ليفربول يراقب موقف جافى مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية أن نادي ليفربول الانجليزي يراقب موقف الإسباني جافي، لاعب فريق برشلونة، تمهيدًا للدخول في مفاوضات لضمه.

وسبق أن أعلن نادي برشلونة تمديد عقد جافي مع الفريق حتى يونيو 2026 بشرط جزائي قيمته مليار يورو، ولجأ النادي للنزاع القضائي من أجل تسجيل اللاعب الشاب ضمن صفوف الفريق الأول، في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي.

وأكدت صحيفة تايمز الانجليزية أن نادي ليفربول ضمن الأندية التي تراقب الوضع الفوضوي "على حد وصفها" حول جافي، خاصة أن اللاعب قد يصبح متاحًا للرحيل مجانًا عن برشلونة في الانتقالات الصيفية المقبلة، مستغلًا غموض الموقف حول قدرة برشلونة على تحمل تكاليف تسجيل اللاعب.

وذكرت تقارير صحفية أمس أن المحكمة الاقتصادية ببرشلونة ألغت عقد جافي الجديد مع النادي، وأعادته للمشاركة مع الفريق كلاعب من فريق الرديف وليس كلاعب في الفريق الأول.

ومن المقرر أن ينتهي عقد جافي القديم مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، مما يجعله حرًا للتوقيع لأي نادٍ في الوقت الحالي.

وبحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن برشلونة تأخر في تقديم الدعوى يوم واحد، ما جعل المحكمة ترسل الى رابطة الدوري الإسباني "ليجا" صباح اليوم برفع التدابير الاحترازية التي تم تسجيل عقد جافي بها".



وأضافت الشبكة أن ذلك الأمر يجعل موضوع تسجيله معلق في الهواء بانتظار قرار نهائي.

وذكرت الشبكة أن جافي الآن بإمكانه اللعب لكن برقمه القديم 30.

كان القضاء الإسباني قد قبل استئناف نادي برشلونة بتسجيل عقد جافي كلاعب للفريق الأول وليس الفريق الرديف، ليرتدي القميص رقم 6، رقم أسطورة الفريق ومدربه تشافي هيرنانديز.

جافي يلعب ضمن صفوف الفريق الأول لبرشلونة منذ تصعيده من فريق تحت 19 عامًا في صيف عام 2021.

وتدرج جافي في المراحل العمرية لنادي برشلونة، منذ انضمامه لفريق الشباب قادمًا من شباب نادي ريال بيتيس في صيف عام 2015.