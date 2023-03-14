«صوتك فيه ريحة مصر».. حكيم يكشف عن أكثر جملة أسعدته بمشواره الفنى

قال الفنان الشعبي حكيم، إن أكثر ما أسعده طوال حياته هو جملة سمعها من مصري يعيش بالخارج منذ سنوات طويلة أكد له أن “صوته يشعره برائحة مصر”.

الأغنية الشعبية تجمع الشعب كله حولها

وأضاف حكيم، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الأغنية الشعبية تجمع الشعب كله حولها، لأن جذورنا كلها شعبية ومفردات الكلام الشعبي تعيش داخلنا ولذها يحرص على انتقاء كلمات أغانية من الناس ليضفرها في شكل أغنية.

وأكدت الفنانة إسعاد يونس، أنها أنجبت ابنها الأول في الخارج وكان ذلك عام 1991، ووقتها كانت حريصة على شراء كل ألبومات حكيم، لأنها تهون عليها غربتها، كما أن نجلها كان طوال الوقت يرقص على نغماتها.