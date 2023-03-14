تشهد حالة الطقس اليوم حالة من التقلبات بعد أن حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من عودة الأجواء الشتوية بعد سيطرة الطقس الحار على كافة أنحاء الجمهورية لعدة أيام وصلت فيها درجات الحرارة لحدود الثلاثين درجة، لتعاود اليوم التراجع الشديد.

وتعرض الدستور في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم.

تفاصيل حالة الطقس

أوضح خبراء الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الثلاثاء، انكسار الحرارة بشكل كامل على جميع أنحاء الجمهورية لتعود الأجواء الشتوية إلى مجراها الصحيح.

كما تتهيأ فرص الأمطار اليوم الثلاثاء على مناطق عديدة من الجمهورية ويكون تركيزها الأكبر على شرق الجمهورية وجنوب شرقها مثل سيناء بأكملها ومدن القناة وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر وسواحلها ومناطق الصعيد الواقعة بين جبال البحر الأحمر حيث تتساقط الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة، ويصحبها تشكل للعواصف الرعدية والتي ستعمل على نشاط شديد للرياح وقت تشكلها وستتسبب في تشكل للسيول على مناطق عديدة من سيناء وطرق البحر الأحمر بسبب الطبيعة الجغرافية لهم.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من السفر إلى سيناء وطرق البحر الأحمر اليوم الثلاثاء نظرًا لاحتمالية غلق الطرق.

أما عن فرص الأمطار لباقي المناطق تكون بشكل أقل حدة ولأوقات قليلة حال هطولها حيث تتهيأ بشكل عشوائي على سواحل المتوسط وبعض مناطق الدلتا وأماكن محدودة وقليلة من شمال إلى وسط الصعيد والأمطار تكون رعدية أحيانًا، وقد تطول الأمطار أماكن قليلة من محافظات القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة المتوقعة

وتسجل القاهرة الكبرى والدلتا والقناة وسيناء اليوم إلى حدود العشرين درجة نهارًا في أجواء شتوية معتدلة نهارًا وشديدة البرودة ليلًا، بينما تسجل سواحل المتوسط تسجل ما بين 16 إلى 17 درجة في أجواء شتوية مائلة للبرودة نهارًا وشديدة البرودة ليلًا.

وتسجل مناطق الصعيد من شمالها إلى وسطها في حدود أوائل العشرين في أجواء شتوية معتدلة ودافئة نسبيًا نهارًا وشديدة البرودة ليلًا.

وتتراجع الحرارة على جنوب الصعيد خلال اليوم وغدّا الأربعاء بشكل تدريجي حتى تصل بنهاية التراجع إلى حدود منتصف العشرين في أجواء معتدلة نهارًا وشديدة البرودة ليلًا