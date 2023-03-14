الثلاثاء 14 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مسؤول بـ«إيجاس»: مصر اتجهت لمصادر الغاز الطبيعي في سبعينيات القرن الماضي

الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي

كشفت الدكتورة لمياء أبو شهبة، مدير عام أنشطة سـوق الغاز بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، أن ما أنجزته الدولة المصرية في مسار التحول نحو تحسين مناخ الأعمال وجذب الشركات العالمية للاستثمار بمشروعات البترول والغاز، بعـد أن دامت سيطرة الـوقـود الأحفوري على مصادر الطاقة في مصر لأكثر مـن 100 عام.

مدير أنشطة الغاز بـ «إيجاس»: مصر اتجهت لمصادر الغاز الطبيعي الأكثر أمانًا في السبعينيات 

وتابعت «أبو شهبـة» في تصريحات صحفية لها علي هامش جلسة حول مستقبل الطلب علي الغاز، أن مصر تحركت نحـو مصادر الغاز الطبيعي في السبعينيات باعتباره أكثر مصادر الطاقة أماناً، وأشارت إلى أن الفترة الماضيـة شـهـدت توجيه الحكومة  المصرية استثمارات ضخمة لأنشطـة الاستكشـاف والإنتاج 

مدير انشطة الغاز بـ إيجاس مصـادر الغاز الطبيعي الغاز الطبيعي الطاقة الغاز مصر ايجاس الدكتورة لمياء أبو شهبـة أنشطة سـوق الغاز

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