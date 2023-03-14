كيف تتعامل عندما يتحدث حبيبك السابق عن علاقتكما عبر السوشيال ميديا؟

في عصر التطور التكنولوجي ووسائل التواصل الاجتماعي عندما تمر بمرحلة انفصال يمكن أن يتسبب ذلك في حدوث مشكلات، خاصةً إذا كان حبيبك السابق يبدو عازمًا على إعادة صياغة التفاصيل مع الجميع ومتنوعة عبر الإنترنت.

أحدثت دراما طلاق المشاهير في الفترات الأخيرة نجاحًا كبيرًا في TikTok ومواقع التواصل الاجتماعي، لكن يمكن أن يكون له تأثير سلبي على أحد الأشخاص، حيث أخبرت أخصائية علم النفس الإكلينيكي الدكتورة ماريان ترينت لموقع مترو أن هذا الموقف يمكن أن يكون مؤلمًا لأنه يمثل انتهاكًا للخصوصية، لا سيما إذا كانوا يبثون تفاصيل كانت مقدسة في علاقتك.

يمكن أن يكون الأمر مؤلمًا إذا شعرت أن حبيبتك السابقة تنشر معلومات عنك غير صحيحة، أو إذا شعرت أن نسخة من الأحداث غير دقيقة، لذا ما الذي يجب أن تكون خطوتك التالية إذا اكتشفت شيئًا كهذا على الإنترنت؟.

قد تكون محاولة تجاهلها أفضل خطوة، لا يمكنك حقًا المشاركة في قتال من جانب واحد، لذلك قد تقرر حماية نفسك من خلال إخراج نفسك من هذا الموقف، وقد تستقر الأمور بشكل أسرع نتيجة لذلك، ليس عليك الانخراط إذا كنت لا تريد ذلك، أما إذا أصبح تشهيرًا للشخصية ، فقد ترغب في النظر فيما إذا كان ذلك سيصبح مشكلة قانونية.

من المهم أن تخرج نفسك من الموقف

تشير ماريان أيضًا إلى أنك بحاجة إلى التعرف على المشاعر التي تشعر بها حتى تعرف متى تتحدث ومتى لا تفعل، لا نحتاج دائمًا إلى الرد على الجزء الغاضب من أنفسنا، سيريد الجزء الغاضب من أنفسنا إلقاء كلمات قاسية على الناس لكن في الواقع هناك منظور أكثر توازناً ورحمةً، اسمح لنفسك بإعادة الاتصال بالمشاعر الأساسية للحزن والقلق والرحمة والغضب.

عندما نتواصل مع الأجزاء الأخرى من أنفسنا الأجزاء التي تشعر بالضعف أو الحزن أو الضعف والحرج ستدرك أحيانًا أن الشيء الصحيح الذي يجب فعله الآن هو عدم الانخراط، عندما تتوقف لحظة لتهدأ قد ترغب في الاتصال بشريكك السابق بشكل خاص للتعبير عن شعورك بمنشوراته ولطلب منه إزالته.