ضبط 11 ألف صاروخ وألعاب نارية في حملات بالغربية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل الوزارة من ضبط 11 ألف صاروخ وألعاب نارية غير مصرح باستخدامها وبيعها بالمخالفة للقانون.

جاء ذلك بناءا على تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظ الغربية، حيث تم الاطمئنان على مدى توافر السلع الغذائية الأساسية والصالحة للاستهلاك وكذا مكافحة تجار الألعاب النارية أثناء قدوم شهر رمضان المبارك وتؤدي إلى الإضرار بمستخدميها لوجود مادة البارود القابلة للانفجار.

وأسفر المرور عن ضبط (11000) إحدى عشر ألفا صاروخ وألعاب نارية بها مادة البارود غير مصرح باستخدامها وبيعها بالمخالفة للقانون الجنائي رقم 50 لسنة 1949 مادة 102 من قانون العقوبات

وتم ضبط (مصنع خلط وتعبئة بودريات) بسبوسة وبيكنك بودر وفانيليا والتحفظ على (84000) عبوة تحمل علامات تجارية وهمية غير مسجلة بالعلامات التجارية مخالفا القانون رقم 281 لسنة 94 الخاص بالغش التجاري والخداع، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات اللازمة.