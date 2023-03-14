الثلاثاء 14 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الأسمدة الأزوتية اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023

ارشيفي
ارشيفي

شهدت أسعار الأسمدة الآزوتية، اليوريا، الفوسفات والنترات، استقرارًا في الأسعار بالأسواق المحلية، حيث شهت الأسعار استقرارًا منذ بداية العام الجاري 2023.

كما شهدت صادرات مصر من الأسمدة ارتفاعًا كبيرًا قد يصل إلى 24%، خاصة عقب لجوء عدد كبير من الدول الأوربية إلي الأسمادة المصرية، وذلك عقب الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي السطور التالية نرصد أسعار الأسمدة الأزوتية “ الفوسفات ، والنترات و اليوريا ” اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023 خلال التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي: 

أسعار اليوريا والنترات اليوم الثلاثاء 

وقد سجلت أسعار سماد اليوريا اليوم الاثنين، 9200 جنيه للطن خلال التعاملات الصباحية.

بينما سجلت أسعار سماد النترات، اليوم الاثنين استقرارًا عند 9000 جنيه للطن.

أسعار الفوسفات الخشن والناعم اليوم الثلاثاء

أسعار الفوسفات الناعم 12.5% اليوم الاثنين شهدت استقرارًا عند 2500 جنيه للطن خلال التعاملات الصباحية.

كما شهدت أسعار الفوسفات الخشن 12.5% استقرارًا عند 3500 جنيه للطن خلال التعاملات الصباحية.

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أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023 ف التعاملات الصباحية

وفي وقت سابق كشف المجلس التصدير للصناعات الكيماوية وأسمدة عن أن  صناعة الأسمدة المصرية حافظت على دورها الهام في دعم الاقتصاد القومي، حيث سجلت المركز الثاني ضمن الصادرات لعام 2022 بقيمة تقترب من 2.7 مليار دولار،حيث أن  الطاقات الإنتاجية السنوية للأسمدة تبلغ 7.8 مليون طن تقريباً من الأسمدة النيتروجينية، و7 ملايين طن من صخر الفوسفات، و4 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية.

وقد كشف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن ارتفاع صادرات مصر من الأسمدة بنسبة 42%، لتبلغ 3.39 مليار دولار خلال 2022، في مقابل 2.4 مليار دولار خلال 2021، حيث ن الأسمدة المصرية ظهرت بديلا للأسمدة الروسية في أسواق الاتحاد الأوروبي والذي شهد معدل نمو.

أسعار سماد اليوريا أسعار سماد النترات أسعار الأسمدة الآزوتية اليوريا والفوسفات والنترات” أ صادرات مصر من الأسمدة

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وائل لطفي

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