الثلاثاء 14 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استقرار أسعار الأعلاف اليوم.. و«الذرة الأوكرانى» يسجل 1770 جنيهًا

اعلاف
اعلاف

استقرت أسعار الأعلاف في الأسواق لبعض الأنواع، اليوم الثلاثاء، حيث سجل سعر طن الذرة "أرجنيني" 17700 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة "برازيلي" 17700 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة "أوكراني" 17100 جنيه، وسجل سعر إردب الذرة الرفيعة "محلي" 1770 جنيه، بينما سجل سعر إردب الذرة الشامية 2000 جنيه.

وبلغ سعر طن أعلاف "كورن فلاك ذرة أرجنيني" 18200 جنيه، وسجل سعر بذرة الصويا SB مستورد 34300 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا محلي 44%- 30000 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا 46% محلي 31000 جنيه، وبلغ سعر طن صويا فول فات مستورد 33900 جنيه "أرضه"، كما بلغ سعر طن صويا فول فات- محلي- 29000جنيه "أرضه"، وبلغ سعر طن صويا "هاي فات" 43% "مستورد" 27600 جنيه "أرضه"، وبلغ سعر طن "صويا هاي فات" 43% محلي 21800 جنيه "أرضه".

وسجل سعر طن كسب عباد +36%- 24000 جنيه، بينما سجل سعر طن جيلوتين مستورد 44000 جنيه، فيما سجل سعر طن جيلوتين محلي 43700 جنيه، وسجل سعر طن ردة بران محلي 9600 جنيه، والنخالة الخشنة 9900 جنيه، وسجل سعر طن النخالة الخشنة 9800 جنيه (الشيكارة زنة 40 كيلو موحد)، فيما سجل سعر حمل تبن 530 جنيهًا، وسجل سعر قيراط البرسيم 800 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم:

سجل طن أعلاف بادي 24500 جنيه، كما سجل طن العلف نامي 24400 جنيه للطن، في حين سجل طن العلف ناهي 24300 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادي نامي بـ23800 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ22200 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ22100 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16% بـ21100 جنيه للطن. 

الذرة الأوكراني ب1770 جنيه أسعار الأعلاف اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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