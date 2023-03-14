أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023 ف التعاملات الصباحية

شهدت أسعار أعلاف الدواجن ارتفاعًا ملحوظًا، خلال الأيام الماضية، والذي انعكس على أسعار الدواجن، بشكل كبير، حيث أصبحت الأسعار حديث الشارع المصري، وقد شهدت الأسعار ارتفاعًا كبيرًا، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 14 مارس في بورصة الكناني.

وفي السطور التالية نرصد أسعار الدواجن خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 14 مارس في بورصة الدواجن.

أسعار الذرة الصفراء في بورصة الكناني اليوم

ارتفعت أسعار الذرة الصفراء البرازيلى المستوردة اليوم لـ 19000جنيه، مقابل أسعار أمس الإثنين 18300جنيه.

ارتفعت أسعار طن الذرة الصفراء أرجنتيني المستوردة اليوم لـ 19000جنيها، مقابل أسعار أمس الإثنين 18300جنيه.

بينما ارتفعت أسعار طن الذرة الصفراء الروماني المستوردة اليوم لـ18000 جنيه للطن، مقابل أسعار أمس الإثنين 17500 جنيه.

وارتفعت أسعار طن الذرة الصفراء الأوكراني المستوردة اليوم لـ 18000 جنيه للطن، مقابل أسعار أمس الإثنين 17500جنيه.

وارتفعت أيضًا أسعار طن الذرة الصفراء صربي المستوردة اليوم لـ 18000 جنيه للطن، مقابل أسعار أمس الإثنين 17500جنيه.

وأيضًا ارتفعت أسعار طن الذرة الصفراء بلغاري المستوردة اليوم لـ 18000 جنيه للطن، مقابل أسعار أمس الإثنين 17500 جنيه.

إقرء المزيد

سعر شيكارة العلف 50 كيلو اليوم

شهدت أسعار الصويا إرتفاع كبير في الأسعار خلال التعاملات الصباحية في بورصة الكناني والتي جاءت كالتالي:

ارتفعت أسعار كسب صويا محلى 44% اليوم، 35000 جنيه مقابل أسعار أمس الإثنين 31000 جنيه.

ارفت أسعار صويا 46% محلي اليوم، عند 33000 جنيه، مقابل أسعار أمس الإثنين 31000 جنيه.

ارتفعت أسعار صويا 46% مستورد اليوم، عند 36000 جنيه ،مقابل أسعار أمس الإثنين 31000 جنيه..

واستقرت أسعار بذرة فول الصويا لتسجل 28000.

سعر شيكارة العلف 25 كيلو اليوم

واستقرت أسعار كسب عباد +36% عند نفس أسعار أمس لتسجل 18000 جنيه للطن.

واستقر سعر جلوتين مستورد 60% عند نفس أسعار أمس ليسجل 44000 جنيه للطن.

واستقر سعر قشر فول الصويا اليوم عند نفس أسعار أمس ليسجل 8250 جنيهًا للطن.

استقرت أسعار الردة نخلة اليوم لتسجل 1000جنيه للطن.

أسعار البادي اليوم في بورصة الكناني

سجل سعر بادي بروتين 24% سجل 24290 جنيها، بينما سجل أسعار بروتين 23% سجل 23450 جنيها، بينما سجل سعر أعلاف نامي 21 %سجل 23450 جنيها، وناهي 19 % سجل 23350جنيها وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 22700جنيه.